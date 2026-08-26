„Valkiriile” ucrainene. Femeile din Ucraina se mobilizează pentru lupta pe front, în război. Kellog: Luptă la fel de bine ca bărbații

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De când Rusia a invadat Ucraina, în 2022, iar guvernul ucrainean a anunțat mobilizarea generală, mii de ucraineni au fost chemați pe front să-și apere țara. În Ucraina, serviciul militar obligatoriu se aplică doar bărbaților, dar, cu toate acestea, peste 45.000 de femei s-au înrolat voluntar în Forțele Armate ale Ucrainei și luptă în prezent alături de bărbați, scrie Kyiv Independent, într-un articol pe larg cu mărturii ale „Valkiriilor” ucrainene.

Multe altele se înscriu în programe de pregătire pentru a învăța noțiunile de bază ale serviciului militar înainte de a se înrola sau pentru a fi pregătite în cazul în care situația se va înrăutăți și vor fi nevoite să pună mâna pe arme.

Printre organizațiile care oferă asemenea cursuri se numără ONG-ul ucrainean „Valkyriya”, care organizează programe exclusiv pentru femei și a instruit peste 1.500 de participante de la începutul invaziei.

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Fotojurnalista Oksana Parafeniuk a participat la mai multe astfel de cursuri pentru femei, pentru a urmări experiențele participantelor și a afla ce le motivează.

Anna Sivohip, în vârstă de 24 de ani, lucrează în dezvoltarea afacerilor în domeniul IT și s-a înscris la curs în primul rând pentru a învăța să se apere și să folosească arme.

„Războiul este cu noi de mult timp și nu știm niciodată când s-ar putea întoarce la Kiev, așa că ar fi bine să nu mai rămânem paralizați ca pe 24 februarie 2022”, spune Sivohip. „Mi-aș dori să pot lua o armă și să plec (pe front - n. red.)”. Ea spune că ia în calcul și posibilitatea de a se înrola în viitor.

Viktoria Holovko, în vârstă de 22 de ani, stilistă vestimentară din regiunea Poltava, a locuit și a studiat la Harkov. A fost nevoită să fugă din oraș pe 26 februarie 2022, la doar câteva zile după începutul invaziei. Holovko spune că a început să fie interesată de viața militară după ce doi dintre verii săi s-au înrolat. Unul luptă în prezent pe front, iar celălalt a fost ucis la Bahmut, în februarie anul trecut, în perioada celor mai intense lupte pentru oraș.

Moartea lui a determinat-o pe Holovko să se ofere voluntară pentru fundația caritabilă „Credința ta, puterea noastră”, înființată de o prietenă. Organizația sprijină civilii și militarii din zonele de front și a început recent să evacueze și animale. Holovko spune că membrii fundației merg frecvent în Donbas și Herson, unde ea a primit primele lecții de pregătire militară de la soldați, drept mulțumire pentru ajutorul oferit de organizație.

„Vreau să am mai multe competențe”, spune Viktoria. „Este a doua mea sesiune cu Valkyriya. Am urmat și cursul medical. Uneori mă gândesc să intru în armată, mai ales după ce ajung în zonele fierbinți. Am fost la Bahmut, iar recent am mers la Kupiansk și Avdiivka”.

Viktoria spune că se simte adesea deprimată la Kiev și se întreabă cât de utilă este în capitală. Pentru ea, cel mai greu este să-și împace cele două vieți: cea de la serviciu și cea de voluntară.

„Uneori merg la serviciu și îmi este greu să stau printre oameni. Zâmbesc, deși mă gândesc la nevoia de donații, la soldații uciși și răniți și la ce provizii mai sunt necesare. Dar stau acolo, zâmbesc, aleg haine pentru oameni și îi văd pe unii care sunt pur și simplu indiferenți la toate acestea. Înțeleg că nu toată lumea poate simți ceea ce simt eu”.

Ucrainenele se tem de escaladarea războiului

Valentina Iariș, în vârstă de 49 de ani, profesoară de matematică din Borodianka, o localitate de lângă Kiev, și mamă a trei copii, a trăit ocupația rusă a orașului împreună cu fiul său cel mic. Fiul ei cel mare luptă în prezent pe front, iar fiica sa a reușit să fugă din zona ocupată în ultimul moment, împreună cu băiețelul ei de trei luni, cu doar o zi înainte ca forțele ruse să deschidă focul asupra unei mașini la un punct de control.

Vorbind despre ocupație, Iariș spune: „Pentru noi a fost complet neașteptat. Eram total lipsiți de apărare și, în orice moment, oameni înarmați până în dinți puteau să intre în casă și să îndrepte armele spre noi. Ne simțeam neputincioși”.

„Lucrez ca profesoară de matematică la școală. Eram convinsă că este nevoie de mine aici și, timp de un an întreg, am încercat să muncesc și să simt că sunt utilă, împletind plase de camuflaj. La un moment dat, când a început atacul asupra Harkovului și au apărut informații că nu există fortificații în Sumî, Cernihiv sau Cernobîl, adică în locurile pe unde armata rusă a intrat spre Borodianka în 2022, m-am speriat.

Nu-mi pot imagina cum aș putea supraviețui unei a doua ocupații. De aceea am decis că probabil trebuie să mă pregătesc, astfel încât, în caz de urgență, fie să mă pot apăra, fie să mă alătur partizanilor sau apărării teritoriale. Asta este motivația mea”.

Anna Malișevska, în vârstă de 23 de ani, traducătoare, a decis să participe la cursuri pentru a fi pregătită în cazul în care va trebui să servească în armată sau, cel puțin, pentru a-și putea apăra locuința. Pe braț are un tatuaj inspirat din broderia tradițională ucraineană, pe care și l-a făcut în urmă cu un an.

„Îmi amintește de rădăcinile mele, de unde vin și cine sunt”, explică Malișevska. „Este mereu cu mine. Nu trebuie să port o vîșîvanka, cămașa tradițională ucraineană brodată, ca să-mi amintesc identitatea și moștenirea”.

Două prietene, Olha Mehem, în vârstă de 40 de ani, manager de vânzări în domeniul medical, și Marina Holovanova, în vârstă de 35 de ani, și-au explicat motivele pentru care au venit la curs.

„Am venit să învăț câteva lucruri de bază despre pregătirea militară, astfel încât, în cazul unui atac sau al unui alt pericol, să mă pot apăra sau măcar să știu să folosesc o armă”, spune Mehem.

„Am venit ca să înțeleg cum se simt băieții noștri, soldații, cât de greu le este, și să învăț cum să ne apărăm țara. Am început pregătirea în ianuarie și, în timpul unei ninsori puternice, ne-a fost îngrozitor de frig. I-am spus Olhei: «Ne antrenăm până la capăt. Și soldaților noștri le este frig, dar ei nu lasă armele jos»”, a mai spus Holovanova.

„Eram gata să renunț la tot”

Liudmila Șundik, în vârstă de 30 de ani, din Vîșneve, regiunea Kiev, manager financiar, vede cursurile drept un nou început în viața sa.

„Într-o zi m-am trezit și mi-am dat seama că ceea ce făceam nu avea niciun sens. Am simțit că trebuie să intru în armată și eram gata să renunț la tot”, spune Șundik. „O prietenă m-a sfătuit să încep cu pregătirea oferită de Ukrainian Valkyriya, să văd cum sunt armele, să înțeleg unde aș putea fi utilă, să încerc și abia apoi să iau o decizie”.

Șundik se antrenează cu grupul din martie și a participat până acum la aproximativ 12 sesiuni de pregătire. În timpul cursurilor, și-a dat seama că starea sa de sănătate nu îi permite să participe pe deplin la lupte, așa că a decis să rămână la actualul loc de muncă.

„Dar trebuie să știu să folosesc arme, grenade și alte echipamente și să știu cum să mă îmbrac corespunzător, astfel încât, dacă se repetă o situație precum ocupația regiunii Kiev din 2022, să știu ce am de făcut. Să știu de unde să iau arme, cum să le demontez, să le curăț și să le folosesc în siguranță. Măcar în această privință pot fi utilă. Nu am copii, așa că spun mereu că nu am nimic de pierdut.”

„Singurul lucru pe care îl poți pierde este viața. Dar eu nu vreau să trăiesc sub ocupație rusă și nici nu mă văd trăind în străinătate. Ne-am născut aici și aici trebuie să fim, la noi acasă”.

Kellog: Femeile luptă la fel de bine ca bărbații

Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că susține mobilizarea femeilor ucrainene în armată, într-un interviu acordat canalului de YouTube Naspravdi MAX și publicat pe 24 august, conform Kyiv Independent.

„Cred că femeile ar trebui mobilizate în armată? Răspunsul meu este da, pentru că luptă la fel de bine ca bărbații”, a spus Kellogg.

El a adăugat că este „foarte important ca femeile, ca parte a societății, să servească”, precizând că nu vede nicio problemă în această privință, „nici personal, nici profesional”.

Kellogg a invocat și exemple din propria familie. Fiica sa a absolvit Academia Militară a SUA și a servit în Afganistan, iar soția sa a fost parașutistă și a participat la operațiunea militară din Grenada.

Declarațiile sale vin în contextul în care Ucraina continuă să se confrunte cu un deficit de personal militar după mai bine de patru ani de război la scară largă, iar dezbaterea privind modalitățile prin care armata își poate completa efectivele se intensifică.

Oleksii Reznikov, fost ministru al apărării, a declarat recent că Ucraina ar trebui să ia în calcul introducerea serviciului militar obligatoriu pentru toți cetățenii, indiferent de sex.

„Dacă vrem cu adevărat să rezolvăm această problemă, trebuie să ne uităm la experiența de succes a țărilor care au un asemenea sistem. Țara cea mai apropiată de noi astăzi, în ceea ce privește nivelul amenințării, este Israelul, unde femeile fac serviciul militar la fel ca bărbații”, a declarat Reznikov pentru Radio Europa Liberă/Radio Libertatea pe 21 august.

Reznikov a spus că mobilizarea femeilor ar putea dubla numărul persoanelor disponibile pentru serviciul militar. Potrivit lui, femeile ar putea ocupa posturi departe de linia frontului, ceea ce ar permite trimiterea unui număr mai mare de bărbați în poziții de luptă.

El a adăugat că, pentru ca o asemenea măsură să fie posibilă, parlamentul ar trebui să modifice legislația ucraineană.