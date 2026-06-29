Constantin Toma critică din nou conducerea PSD: „Nu sunt în stare să pună ceva în loc. Dacă m-ar da afară, aş dormi mai liniştit”

Anterior, Toma a anunțat că a demisionat din cele două funcții de conducere pe care le deținea în PSD. Foto: Facebook/Constantin Toma

Primarul PSD Constantin Toma a criticat, din nou, conducerea PSD. Social-democratul a declarat că Sorin Grindeanu și apropiații săi au răsturnat guvernul, iar acum „nu sunt în stare să pună ceva în loc, care să creeze stabilitate”. Constantin Toma a adăugat că nu se teme de represalii din partea conducerii PSD pentru aceste declarații, iar în situația în care ar fi dat afară din partid ar „dormi mai liniștit”, relatează Agerpres.

Constantin Toma a spus că PSD ia decizii care „nu sunt conforme cu realitatea” și ar trebui să accepte că este necesar un acord politic cu PNL, USR și UDMR. Primarul municipiului Buzău a avertizat că prelungirea crizei politice va avea consecințe economice grave.

„Sper ca domnul preşedinte Nicuşor Dan să ia o decizie. Este nevoie pentru că ţara are nevoie de un Guvern care să ia decizii, mai ales în această situaţie. Vin rapoartele firmelor de rating în luna iulie, august şi, în situaţia în care trecem în 'junk', va fi foarte dificil de finanţat ţara.

Trebuie şi PSD-ul să înţeleagă că este nevoie de un acord, aşa cum a fost şi acordul politic dinainte. Nu are 50% ca şi partid, are 22%, cu cei care au mai venit - în jur de 25 - 26%, dar este insuficient, pe aritmetica electorală, să poată să facă o majoritate, iar în aceste condiţii trebuie să ai un acord, să îţi iei nişte angajamente pe care trebuie să le şi respecţi, treabă care nu s-a întâmplat cu fostul acord politic încheiat de coaliţie”, a declarat, la finalul şedinţei Consiliului Local Municipal, primarul Constantin Toma.

Primarul PSD a criticat decizia partidului de a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Oamenii au nevoie de un Guvern stabil, iar ei au răsturnat, vorbesc de Grindeanu şi cei apropiaţi, au răsturnat Guvernul din care făcuseră şi ei parte şi nu au pus nimic în loc. Nu sunt în stare să pună ceva în loc, care să creeze stabilitate, din păcate. (...)Eu fac nişte constatări legate de faptul că, în sfârşit, în cea mai grea situaţie a ţării după 1990, deciziile care se iau în PSD, părerea mea, nu sunt conforme cu realitatea”, a explicat edilul.

Toma a adăugat că îşi asumă criticile pe care le-a avut la adresa conducerii partidului în ultima perioadă, inclusiv o eventuală excludere din PSD.

„Mă dau afară când doresc ei. Eu am declarat, o declar şi aici, în situaţia în care, eu ştiu, m-ar da afară, aş dormi mai liniştit. N-am niciun fel de problemă, pentru că nu poţi să rămâi într-o organizaţie în care nu eşti apreciat, nu eşti respectat şi consider că am muncit în aceşti 10 ani mult”, a precizat Constantin Toma.

La începutul acestei luni, edilul social-democrat a anunțat că a demisionat din cele două funcții de conducere pe care le deținea în PSD, de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.