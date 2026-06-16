„Prima linie de apărare s-a păbușit”. Criza apei din RD Congo accelerează răspândirea focarului de Ebola

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Numărul cazurilor de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC) este probabil cu mult peste cifrele oficiale, avertizează Oxfam, din cauza lipsei de apă curată și canalizare. Organizația umanitară a declarat că a existat un colaps aproape total al infrastructurii de igienă și o scădere critică a urmăririi contactelor de când a început să se răspândească tulpina rară Bundibugyo, scrie SkyNews.

Doar unul din cinci centre de sănătate din provincia Ituru, unul dintre epicentrele virusului, are acces la suficientă apă curată, arată datele de teren ale Oxfam. În Mongbwalo, un oraș cu aproape 140.000 de locuitori din provincie, doar 20% dintre oameni au acces la apă curată și doar 25% la instalații sanitare și de igienă funcționale.

„Prima linie de apărare” s-a prăbușit

Manel Rebordosa, coordonatorul intervenției pe teren al Oxfam în Ituri, a declarat că rezultatele au evidențiat criza care se desfășoară din cauza apei contaminate, a lipsei infrastructurii pentru spălarea mâinilor și a dificultății de a elimina deșeurile infecțioase.

„Apa, prima linie de apărare în orice urgență de sănătate publică, pur și simplu nu este disponibilă. Minerii care lucrează în zonele înconjurătoare nu au toalete și stații de spălat pe mâini. Apoi se întorc acasă, în comunitățile care deja luptă împotriva virusului. Apa curată costă 2 dolari pentru 20 de litri. Pentru majoritatea familiilor de aici, această sumă este cu mult peste ceea ce își pot permite, spune Rebordosa.

Număr record de cazuri

Avertismentul a venit în contextul în care Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA au confirmat că focarul a fost cel mai mare din tulpina Bundibugyo înregistrat vreodată.

Conform Ministerului Sănătății din RDC, la 13 iunie, au existat 781 de cazuri confirmate și 181 de decese în țară.

Tulpina Bundibugyo nu are un vaccin autorizat, ceea ce înseamnă că apa curată și salubritatea sunt componente esențiale în lupta împotriva virusului.

Urmărirea contactelor a scăzut, de asemenea, la o acoperire de 43%, mult sub nivelul de 79% înregistrat la o lună de la începutul epidemiei din 2018-2020 în aceeași regiune.

Reducerile de finanțare din SUA alimentează răspândirea

Rebordosa a vorbit despre deficitul de finanțare rezultat din retragerea sprijinului acordat de SUA pentru supravegherea bolilor.

„La o lună de la începutul epidemiei din 2018, lucrătorii din domeniul sănătății au atins rate de urmărire a contactelor, unde aproape opt din zece contacte cunoscute au fost monitorizate cu succes. Astăzi, în urma retragerii finanțării SUA pentru supravegherea bolilor și a deficitului sever de finanțare, urmărirea contactelor ajunge la mai puțin de jumătate dintre contacte. Această diferență nu este doar o statistică, este o realitate dureroasă care permite virusului să se răspândească nedetectat în comunități”, mai spune el.

Zvonurile se răspândesc mai repede decât virusul

Cu peste 70 de unități medicale distruse de conflict și aproape niciun medic pe mia de locuitori, autoritățile sanitare din RDC se luptă să identifice suficient de rapid noile infecții. În provincia Kivu de Nord, se raportează decese în comunități înainte ca acestea să fie identificate drept cazuri de Ebola, a declarat Oxfam.

În plus, multe familii au grijă de rudele bolnave acasă și îi expun pe alții la virus.

Finanțarea ajutorului financiar pentru RDC a fost redusă de la 2,58 miliarde de dolari în 2024 la 1,4 miliarde de dolari în 2026, o reducere de 46%. Prin urmare, agențiile de ajutor umanitar și-au redus activitatea, forțând organizațiile să reducă serviciile de asistență socială.

„Atunci când echipele de asistență comunitară de încredere dispar, zvonurile se răspândesc mai repede decât virusul. Oamenii se tem acum de unitățile sanitare, pe care le văd ca pe niște capcane mortale. Familiile apelează la remedii tradiționale, ceea ce riscă să întârzie tratamentul și să permită răspândirea virusului. În fiecare zi, fără finanțare, virusul ia mai multe vieți”, mai spune el.

Tibakanya Mireille, o mamă a cinci copii din Ituri, a declarat că unul dintre copiii ei a început să prezinte simptome.

„Mi-am adus copilul la spital când am observat că are febră și acum este testată. Suntem foarte îngrijorați. Aici, două case au fost puse în carantină, iar o familie a pierdut mai multe rude după ce a avut grijă de o rudă bolnavă, ceea ce a cauzat îmbolnăvirea altora. Boala a ucis deja mai multe persoane în comunitatea noastră Shari, din Bunia”, explică Mireille.

Oxfam și-a extins operațiunile în RDC, lansând o intervenție inițială de șase luni în valoare de 11,6 milioane de dolari pentru a furniza apă curată și kituri de igienă pentru 200.000 de persoane din provincia Ituri.

Organizația caritabilă a declarat că răspunsul nu a fost suficient de mare pentru a limita răspândirea.