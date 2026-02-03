Digitalizare în administrația locală din Cluj: O singură platformă, folosită pentru eliberarea actelor de urbanism din județ

Avantajul pentru cetățean îl reprezintă faptul că acesta nu va mai fi obligat la deplasări pentru depunerea documentațiilor. Foto: Getty Images.com/RunPhoto

Consiliul Județean Cluj anunță că va extinde facilitățile oferite prin platforma Ghișeul Unic pentru obținerea actelor de urbanism. Toate cele 81 de unități administrativ teritoriale din Cluj vor fi incluse în acest program.

În acest moment doar pentru 60 dintre acestea actele de urbanism se eliberează unitar, prin intermediul platformei Consiliului Județean. Prin includerea celorlalte, documentațiile se vor putea prelua și emite unitar, la nivelul întregului județ, potrivit zcj.ro.

„Cetățeanul clujean nu ar trebui să tot învețe să folosească diverse platforme. Dorim să venim în sprijinul său, prin oferirea unei singure platforme, valabilă pentru întreg județul. Ar însemna o simplificare a procedurilor și o creștere a operativității autorităților în relația cu cetățeanul. Clujeanul trebuie să ajungă să își rezolve toate aceste probleme prin accesarea unei singure platforme”, a afirmat liderul CJ Cluj, Alin Tișe.

Prin integrarea comunicării în format electronic cu toate primăriile din județ se vor scurta timpii de soluționare, iar aceasta va fi realizată în mod unitar. Avantajul pentru cetățean îl reprezintă faptul că acesta nu va mai fi obligat la deplasări pentru depunerea documentațiilor. Doar în anul 2025, 73% dintre Certificatele de Urbanism au fost emise exclusiv online.

În anul 2026, până la finalul lunii ianuarie 100% din documentații au fost soluționate online. Chiar și documentele depuse fizic sunt transferate și soluționate în format electronic, comunicarea acestora realizându-se în același fel, fără a mai fi nevoie de deplasarea la ghișeu.