Investitorii se întorc în Madagascar după ridicarea interdicției de 16 ani asupra exploatării miniere. Aurul rămâne o excepție

Publicat la 12:37 01 Feb 2026

Aurul rămâne strict controlat. Foto: Getty Images

Madagascarul a ridicat un moratoriu de 16 ani privind emiterea de noi permise de exploatare pentru majoritatea mineralelor, redeschizând un sector central pentru minerale critice și pentru postura geopolitică în continuă evoluție a națiunii insulare. Consiliul de Miniștri din Madagascar, prezidat de Președintele Republicii, a anunțat joi seară că vor fi acordate noi licențe miniere, punând capăt unei suspendări impuse în 2010 pentru a remedia deficiențele de guvernare și a moderniza cadrul juridic al țării. Cu toate acestea, restricțiile privind permisele de exploatare a aurului vor rămâne în vigoare, reflectând provocările de reglementare continue într-un sector dominat mult timp de activitatea informală, scrie Business Insider Africa.

„Permisele miniere sunt un instrument de lucru esențial care permite operatorilor și investitorilor să opereze legal. De aceea am decis să ridicăm suspendarea emiterii permiselor”, a declarat Carl Andriamparany, ministrul minelor din Madagascar, într-o conferință de presă. O suspendare pornită din criza politică Moratoriul de un deceniu a fost introdus inițial de guvernul de tranziție post-criză pentru a reforma guvernanța slabă a mineritului, a aborda riscurile de corupție, a rezolva suprapunerea permiselor și a moderniza cadrul juridic învechit al Madagascarului. Ceea ce a fost conceput inițial ca o măsură temporară a persistat de-a lungul administrațiilor succesive, fiind constrâns de instabilitatea politică și de reforma instituțională lentă. De-a lungul timpului, s-au acumulat peste 1.600 de cereri de permise, limitând explorarea și investițiile într-una dintre cele mai bogate jurisdicții din Africa. Urgența redeschiderii sectorului minier a crescut în urma tulburărilor pe scară largă de la sfârșitul anului 2025, între 25 septembrie și 14 octombrie. Proteste în masă conduse de tineri au izbucnit din cauza lipsei cronice de apă și energie electrică, a corupției și a sărăciei, ducând la înlăturarea atât a prim-ministrului, cât și a președintelui. Colonelul Michaël Randrianirina este în prezent președinte interimar și președinte al Consiliului Președinției pentru Refondarea Republicii. Noul guvern se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a îmbunătăți nivelul de trai și a stabiliza economia. Impactul asupra proiectelor și investitorilor Suspendarea noilor permise miniere a blocat mai multe proiecte și a întârziat investițiile în Madagascar. Ridicarea moratoriului redeschide acum oportunități pentru investitori și inițiative de dezvoltare. Printre proiectele afectate s-a numărat și proiectul Sakoa Coal al companiei Red Island Minerals. Dezvoltarea zăcământului carbonifer Sakoa este suspendată cel puțin din 2012 din cauza disputelor politice și a problemelor legate de autorizații. În 2012, PTT Asia Pacific Mining, o filială a companiei thailandeze PTT, a achiziționat proprietatea deplină a Red Island Minerals cu intenția de a avansa proiectul. Cu toate acestea, guvernul de tranziție de la acea vreme a blocat reînnoirea autorizațiilor și, de atunci, s-au înregistrat puține progrese în direcția mineritului activ. În mod similar, proiectul Toliara, operat de Energy Fuels, cu sediul în SUA, produce minerale de titan și zirconiu, inclusiv ilmenit, rutil și zircon. Dezvoltarea a fost întreruptă în 2019 din cauza negocierilor fiscale și operaționale, care au pus, de asemenea, în așteptare programele comunitare. Reluarea emiterii autorizațiilor va permite dezvoltatorilor să reia lucrările tehnice, de mediu și sociale în pregătirea unei Decizii de Investiții Financiare (FID) așteptată la începutul anului 2026. Aurul rămâne o excepție de la reglementări În timp ce alte sectoare miniere se redeschid, aurul rămâne strict controlat. Guvernul a menținut moratoriul, invocând o supraveghere slabă și discrepanțe între datele oficiale de producție și activitatea artizanală pe scară largă. „Conform statisticilor oficiale pentru anul trecut, volumul de aur declarat se ridică la puțin peste 13 kilograme”, a declarat Andriamparany, numind cifra „neglijabilă” în raport cu amploarea exploatării la nivel național. „Având în vedere această situație, guvernul a recunoscut incapacitatea noastră actuală de a reglementa eficient sectorul și de a stabili un sistem riguros de monitorizare”, a adăugat el.