Țara în care președintele a fugit cu elicopterul, după ce armata a trecut de partea tinerilor protestatari. Sună cunoscut?

3 minute de citit Publicat la 23:31 13 Oct 2025 Modificat la 23:31 13 Oct 2025

Lupte între protestatarii „Generației X” și forțele de ordine din Madagascar. Foto: Profimedia Images

Madagascarul devine a doua țară a cărui guvern a fost dat jos în urma așa-numitelor proteste ale Generației Z care au izbucnit în mai multe locuri de pe planetă. În urmă cu o lună, protestele violente din Nepal au dus la prăbușirea guvernului de la Katmandu. Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a fugit cu elicopterul luni din capitala țării, Antananarivo, și a fost ulterior scos din țară cu ajutorul lui Emmanuel Macron într-un avion militar francez.

Fuga președintelui din țară a survenit după ce mai multe unități ale armatei au fraternizat cu demonstranții care au cerut demisia guvernului, informează BBC.

Madagascar, fostă colonie franceză, se confruntă cu demonstrații violente izbucnite luna trecută, pe 25 septembrie, în urma unor pene de curent și de apă. Protestele au escaladat și s-au transformat într-o amplă mișcare de protest împotriva autorităților acuzate de corupție și proastă guvernare.

Proteste în Madagascar. Foto: Profimedia Images

Amplele demonstrații din Madagascar fac parte din mișcarea globală de proteste asociate tinerilor actualei Generații Z, care protestează, din Peru și până în Nepal împotriva autorităților.

Președintele Rajoelina a devenit tot mai izolat, după ce a pierdut sprijinul unei unități de elită a armatei - CAPSAT - care l-a ajutat, de altfel, să preia puterea în urma unei lovituri de stat din 2009.

Televiziunea de stat din Madagascar difuzează telenovele

În weekend, militarii CAPSAT s-au alăturat demonstranților, după ce au refuzat, conform spuselor lor, să deschidă focul asupra protestatarilor.

CAPSAT a anunțat preluarea controlului asupra armatei malgașe și numirea unui nou șef al structurilor miltare.

Luni, o facțiune a jandarmeriei locale a trecut și ea de partea demonstranților și, ulterior, a preluat inclusiv controlul asupra întregii jandarmerii.

Cel puțin 22 de persoane au murit, din septembrie și până în prezent, în confruntările dintre demonstranți și forțele de securitate, conform ONU. În Madagascar, trei sferturi din populația de 30 de milioane trăiesc în sărăcie.

Luni seara, forțele armate din Madagascar au amenințat că vor prelua controlul asupra televiziunii de stat, unde președintele Rajoelina urma să prezinte un mesaj public, conform biroul de presă al președinției. Mesajul nu a mai fost difuzat.

La televiziunea de stat, luni seara rula o telenovelă

În prezent, nu se cunoaște unde se află președintele țării.

O sursă militară citată de agenția Reuters precizează că președintele Rajoelina a fugit din țară cu un avion militar francez în cursul zilei de duminică.

Într-o altă lovitură politică pentru Rajoelina, opoziția din Adunarea Națională a declanșat procedurile de destituire a președintelui.

Senatul din Madagascar l-a numit în funcția de șef al instituției pe Jean Andre Ndremanjary, care va asigura interimatul funcției prezidențiale.

Protestele din Madagascar, parte a mișcării globale de revoltă a Generației Z

Din Katmandu și până în Lima, tinerii generației Z părăsesc lumea virtuală, pentru a-și striga furia direct în stradă: ei vor schimbare, tragerea la răspundere a celor vinovați pentru criza economică și, în unele cazuri, cer chiar schimbarea guvernelor. Protestatarii generației Z provin din medii sociale diferite și au o mulțime de revendicări.

Capitala Nepalului, Katmandu, cuprinsă de protestele Generației Z. Foto: Profimedia Images

Cu toții au însă același numitor comun: creșterea tot mai accentuată a inegalităților economice și marginalizarea socială distruge speranțele tinerilor într-un viitor mai bun. Iar singura soluție găsită de aceștia e să confrunte direct actualul sistem politic, considerat vinovat pentru încălcarea contractului social.

Generația Z, termen ce desemnează persoanele născute în perioada 1997-2012, a crescut în umbra marii crize financiare din 2008. Acum, ajunși la maturitate, tinerii acestei generații au trecut deja prin mai multe crize politice, o criză climatică tot mai accentuată, incertitudine economică, plus o pandemie care nu a făcut decât să expună și mai mult inegalitățile sociale.

Concomitent, creșterea mișcărilor autoritare, xenofobe și naționaliste alimentează în plus furia și nemulțumirile celor din Generația Z.

Spre deosebire de generațiile anterioare, Generația Z beneficiază de instrumente mult mai eficiente de organizare și mobilizare: Internetul și rețelele sociale.

Platformele sociale, precum TikTok, Discord sau Telegram permit o coordonare în timp real a acțiunilor, precum și distribuirea rapidă de informații. Plus posibilitatea de a utiliza „simboluri virale” care unifică grupurile de protest din întreaga lume sub aceeași siglă comună.