Furia Generației Z: Din Nepal, până în Peru, tinerii se mobilizează online și ies în stradă pentru a dărâma guvernele

3 minute de citit Publicat la 23:45 06 Oct 2025 Modificat la 00:02 07 Oct 2025

Protest al Generației Z în Madagascar. Foto: Profimedia Images

Din Katmandu și până în Lima, tinerii generației Z părăsesc lumea virtuală, pentru a-și striga furia direct în stradă: ei vor schimbare, tragerea la răspundere a celor vinovați pentru criza economică și, în unele cazuri, cer chiar schimbarea guvernelor. Protestatarii generației Z provin din medii sociale diferite și au o mulțime de revendicări, informează CNN.

Protest al Generației Z în Katmandu, Nepal. Foto: Profimedia Images

Cu toții au însă același numitor comun: creșterea tot mai accentuată a inegalităților economice și marginalizarea socială distruge speranțele tinerilor într-un viitor mai bun. Iar singura soluție găsită de aceștia e să confrunte direct actualul sistem politic, considerat vinovat pentru încălcarea contractului social.

De o săptămână, străzile din orașele marocane pulsează de furia tinerilor ieșiți în stradă sub sloganul „GenZ 212” - unde „212” reprezintă prefixul telefonic internațional al țării.

Protestatarii din Maroc sunt studenți și absolvenți de facultate șomeri. Aceștia cer reforme majore și rapide în sănătate, educație și protecție socială, aspecte ignorate în prezent de autoritățile care invesesc acum, în schimb, miliarde de dolari pentru găzduirea viitoarei Cupe Mondiale de Fotbal din 2030.

În Maroc, în acest moment, șomajul în rândul tinerilor depășește 36%, în vreme ce doar 1 din 5 absolvenți de facultate reușește să-și găsească de lucru.

Astfel, în vreme ce miliardele de dolari sunt investiți în ridicarea de stadioane și hoteluri de lux, spitalele dn Maroc sunt suprapoluate, în vreme ce spitalele din mediul rural suferă de subfinanțare cronică.

Trei persoane au murit deja până acum și alte câteva sute în confruntările cu poliția.

În Nepal, proteste violente cu zeci de morți, după ce guvernul a interzis Facebook, X și Youtube

Câteva mii de kilometri mai la sud, demonstrații similare, cu protestatari majoritari din rândul tinerilor, au loc în Madagascar, na din cele mai sărace țări din Africa.

La alte câteva mii de kilometri la vest, dincolo de Oceanul Atlantic, au ample demonstrații de protest în Lima, împotriva actualului guvern din Peru. Tinerii protestează împotriva corupției, represiunii și a fenmenului infracțional care înregistrează o creștere alarmantă sub guvernul condus de actualul președinte, Dina Boluarte.

Protest Gen Z în Katmandu, Nepal. Foto: Profimedia Images

Protestele Generației Z se extind și în Asia. În Nepal, luna trecută, cel puţin 51 de persoane au murit în urma protestelor declanşate după ce guvernul a blocat accesul la Facebook, X și Youtube. Protestele au degenerat apoi în revolte violente și au dus la prăbușirea guvernului.

Acestea au fost cele mai sângeroase proteste din Nepal, de la abolirea monarhiei, în 2008.

„Întreaga infrastructură online facilitează aceste proteste”

Generația Z, termen ce desemnează persoanele născute în perioada 1997-2012, a crescut în umbra marii crize financiare din 2008. Acum, ajunși la maturitate, tinerii acestei generații au trecut deja prin mai multe crize politice, o criză climatică tot mai accentuată, incertitudine economică, plus o pandemie care nu a făcut decât să expună și mai mult inegalitățile sociale.

„Cei din această generație simt că intereselor lor nu sunt deloc luate în seamă”, a afirmat Bart Cammaerts, profesor de politică și comunicare la London School of Economics.

Concomitent, creșterea mișcărilor autoritare, xenofobe și naționaliste alimentează în plus furia și nemulțumirile celor din Generația Z.

Protest al Generației Z în Nairobi, Kenyia, în vara anului 2025. Foto: Getty Images

Spre deosebire de generațiile anterioare, Generația Z beneficiază de instrumente mult mai eficiente de organizare și mobilizare: Internetul și rețelele sociale.

Platformele sociale, precum TikTok, Discord sau Telegram permit o coordonare în timp real a acțiunilor, precum și distribuirea rapidă de informații. Plus posibilitatea de a utiliza „simboluri virale” care unifică grupurile de protest din întreaga lume sub aceeași siglă comună.

„Întreaga infrastructură online facilitează toate aceste lucruri”, a spus Cammaerts. „Și când fac asta, nu mai este doar (un protest) ce ține de Gen Z și devine un tip de mișcare socială mult mai mare”, atrage atenția profesorul de politică și comunicare publică.