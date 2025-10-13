Macron l-a scos din țară cu avionul pe președintele unui stat african, după revolte soldate cu zeci de morți

1 minut de citit Publicat la 17:12 13 Oct 2025 Modificat la 17:18 13 Oct 2025

Emmanuel Macron l-a scos din Madagascar cu avionul pe Andry Rajoelina, după revoltele soldate cu zeci de morți. Sursă colaj foto: Hepta

Președintele din Madagascar, Andry Rajoelina, a fugit din țară, după revolte care s-au întins pe mai multe săptămâni și s-au soldat cu zeci de morți, relatează Agerpres, care citează o declarație a liderului opoziției din această țară africană, Siteny Randrianasoloniaiko.

Nu este clar unde s-ar afla Rajoelina în prezent.

O sursă militară citată de agenția Reuters precizează că președintele a fugit din țară cu un avion militar francez în cursul zilei de duminică.

De asemenea, postul francez RFI a relatat luni că Rajoelina a fost extras din statul african cu un avion militar francez, în urma unei înțelegeri cu președintele francez Emmanuel Macron.

Presa internațională notează că liderul fugar a devenit tot mai izolat, după ce a pierdut sprijinul unei unități de elită a armatei. Militarii s-au alăturat miilor de tineri ce protestează împotriva corupției şi sărăciei.

Zeci de morți în urma revoltelor din Madagascar

În fosta colonie franceză, demonstrațiile au început pe 25 septembrie, pe fondul penuriei de apă şi electricitate, dar au escaladat rapid într-o revoltă legată de nemulțumiri mai ample, precum proasta guvernare şi lipsa serviciilor de bază.

Într-o altă lovitură pentru Rajoelina, opoziția din Adunarea Națională a declanșat procedurile de destituire a președintelui.

Luni, Senatul din Madagascar a anunțat că șeful statului a fost eliberat din funcție, în locul său fiind numit temporar Jean Andre Ndremanjary.

Cel puțin 22 de persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari şi forțele de securitate începând din 25 septembrie, potrivit ONU.

Madagascar, unde vârsta mediană este sub 20 de ani, are o populație de circa 30 milioane de locuitori, dintre care trei sferturi trăiesc în sărăcie, şi un PIB per capita de circa 500 de dolari la nivelul anului 2023.

Produsul intern brut a scăzut cu 45% între declararea independenței, în 1960, și anul 2020, conform datelor Băncii Mondiale.

Madagascarul este cunoscut pentru cea mai mare producție mondială de vanilie.

Țara mai exportă nichel, cobalt, textile şi creveți.