Fabrica ArcelorMittal Iași a fost cumpărată de cel mai bogat ucrainean: Țevile vor fi exportate. Ce se întâmplă cu angajații români

Fabrică ArcelorMittal în Belgia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Grupul ucrainean Metinvest a finalizat, pe 16 decembrie, achiziția companiei ArcelorMittal Tubular Products Iași, marcând astfel intrarea oficială a grupului pe piața de producție din România. Fabrica din Iași produce țevi structurale sudate destinate sectoarelor de construcții, inginerie, infrastructură și agricultură și are o capacitate maximă de producție de 240.000 de tone pe an.

Potrivit Metinvest, unitatea din Iași va juca un rol strategic în conectarea capacităților de producție din Ucraina cu piața Uniunii Europene, într-un context marcat de reconstrucția postbelică a Ucrainei.

„Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest a început să construiască o punte între siderurgia ucraineană și cea a UE. Pentru noi, această nouă fabrică este o oportunitate unică de a asigura locuri de muncă pentru două unități simultan: în Iași și în Zaporijjea. Aceasta face parte din contribuția noastră la reconstrucția de după război”, a declarat Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group.

El a adăugat că produsele realizate la Iași vor fi solicitate atât pe piața europeană, cât și în procesul de refacere a infrastructurii și industriei Ucrainei, grav afectate de conflict.

Achiziția reprezintă prima investiție industrială a Metinvest în România. Negocierile s-au desfășurat pe parcursul mai multor luni, iar tranzacția a primit aprobarea Comisiei Europene pe 24 noiembrie 2025, în conformitate cu Regulamentul de Fuziune al UE. Ulterior, pe 25 noiembrie, Consiliul Concurenței din România a avizat investiția, în urma procedurii de examinare a investițiilor străine.

Ce se întâmplă cu angajații ArcelorMittal

Compania ArcelorMittal Tubular Products Iași, care are 170 de angajați, a înregistrat o pierdere de 66,493 milioane de lei în 2024, la o cifră de afaceri de 304,687 milioane de lei.

Integrarea fabricii din Iași în lanțurile de producție și structurile organizatorice ale Metinvest este programată pentru anul 2026. Unitatea dispune de cinci linii de producție de țevi, două linii de tăiere longitudinală și două linii de acoperire.

Grupul a anunțat că va respecta toți termenii contractelor de muncă existente cu angajații fabricii.

În plus, proximitatea geografică a României față de Ucraina joacă un rol-cheie în strategia Metinvest.

„Locația unității din România – la doar 600 de kilometri de Zaporijjea – ne permite să furnizăm anual până la 180.000 de tone de tablă laminată la cald produsă de Zaporizhstal JV. Acest lucru va asigura comenzi regulate și operațiuni stabile pentru fabrica din România”, a declarat Oleksandr Myronenko, director operațional al Metinvest.

Pe lângă Ucraina și România, Metinvest deține active industriale și comerciale în Italia, Bulgaria, Marea Britanie și Statele Unite.

Cine deține Metinvest: Grupul e controlat de Rinat Akhmetov

Beneficiarul final al grupului Metinvest este Rinat Akhmetov, om de afaceri ucrainean considerat de-a lungul timpului cel mai bogat sau unul dintre cei mai bogați ucraineni, în funcție de clasamentele internaționale.

Akhmetov controlează un vast imperiu industrial, cu activități majore în siderurgie, minerit și energie, Metinvest fiind una dintre principalele sale companii.

Omul de afaceri ucrainean are deja interese în România în domeniul producției de energie regenerabilă.

DRI Energy operează în țară două parcuri solare și un parc de turbine eoliene, cu o capacitate instalată de 173 MW. Un al treilea parc solar, cu o capacitate instalată de 126 MW, este, de asemenea, în construcție, acesta fiind cea mai mare instalație de acest gen din România și urmând să înceapă să producă anul viitor.

Rinat Ahmetov, în vârstă de 59 de ani, de origine tătară, dorește, de asemenea, să cumpere combinatul metalurgic Liberty din Galați, aflat în prezent în procedură de prevenire a falimentului.

Rinat Ahmetov este proprietarul echipei Șahtior Donețk și este cunoscut pentru o relație bună cu antrenorul echipei naționale, Mircea Lucescu.