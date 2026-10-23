Fabrica de ţevi din Iaşi, cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, la un pas să se închidă. Angajaţii, trimişi deja acasă

Fabrica de ţevi din Iaşi, controlată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, la un pas să se închidă. Sursa foto: Hepta

Fabrica de ţevi Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, are probleme financiare la mai puţin de un an distanţă de când a fost cumpărată de Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina. O mare parte din cei peste 200 de angajaţi au fost trimişi acasă, iar acum se aşteaptă o decizie din partea conducerii companiei. Ziarul de Iaşi scrie că, pentru salvarea fabricii, sunt luate în calcul mai multe variante.

Se pare că problemele ar fi început în urmă cu câteva luni din cauză că războiul din Ucraina împiedică aprovizionarea fabricii cu materie primă. Sursa amintită a enumerat şi scenariile luate în calcul pentru redresarea situaţiei: conservarea, înstrăinarea afacerii către un alt antreprenor interesat să preia integral activele și dezafectarea fabricii prin vânzarea separată a terenurilor, clădirilor și utilajelor.

Metinvest este unul dintre cele mai puternice grupuri siderurgice din Europa de Est, cu operațiuni în Ucraina, Italia, Marea Britanie și Statele Unite. Compania e controlată de Rinat Ahmetov, prin SCM Holdings Limited, și desfășoară activități de la extracția materiilor prime până la producția și comercializarea oțelului.

Au cumpărat-o pentru apropierea de Ucraina

Fabrica din Iași produce țevi structurale sudate destinate sectoarelor de construcții, inginerie, infrastructură și agricultură și are o capacitate maximă de producție de 240.000 de tone pe an. Rinat Ahmetov a cumpărat fabrica de ţevi de la Iaşi în decembrie 2025. Proximitatea geografică a României față de Ucraina joacă un rol-cheie în strategia Metinvest.

"Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest a început să construiască o punte între siderurgia ucraineană și cea a UE. Pentru noi, această nouă fabrică este o oportunitate unică de a asigura locuri de muncă pentru două unități simultan: în Iași și în Zaporijjea. Aceasta face parte din contribuția noastră la reconstrucția de după război”, a declarat Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group.

Compania ArcelorMittal Tubular Products Iași, care avea 170 de angajați la momentul preluării de către Metinvest, după care s-au mai angajat 80 de oameni, a înregistrat o pierdere de 66,493 milioane de lei în 2024, la o cifră de afaceri de 304,687 milioane de lei.

Rinat Ahmetov, de origine tătară, ar fi vrut să cumpere combinatul metalurgic Liberty din Galați.