Vânzările de locuințe s-au prăbușit în București-Ilfov dar și într-un alt centru regional în trimestrul III. Cu cât au scăzut în țară

Vânzările de locuințe s-au prăbușit în regiunea București-Ilfov în trimestrul III, arată o analiză a pieței. Foto: Hepta

Numărul caselor și apartamentelor vândute în regiunea București-Ilfov a scăzut cu peste o treime în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut. În același timp, declinul la nivel național a fost de 17%, arată o analiză realizată de compania de consultanță imobiliară SVN Romania, citată de Agerpres.

Analiza are la bază statisticile oficiale ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Conform analizei citate, în trimestrul al treilea din 2026 a fost consemnat cel mai mic număr de locuințe vândute în regiunea București-Ilfov din ultimii șase ani.

La acest rezultat a "contribuit" și atacul din luna iulie asupra infrastructurii informatice a ANCPI. În urma incidentului, sistemele agenției au fost indisponibile pentru aproximativ o lună. În perioada de timp respectivă s-a înregistrat cel mai mic număr de tranzacții rezidențiale din ultimul deceniu, atât la nivel național, cât și în toate piețele rezidențiale regionale din țară.

În marile centre regionale, precum București-Ilfov, Brașov, Cluj-Napoca sau Timișoara, volumele de vânzări au fost mai mici chiar și comparativ cu perioadele de restricții totale de circulație din timpul pandemiei de COVID-19, se precizează în analiza citată.

Creșterile din august - septembrie nu au compensat scăderile din primele două luni ale trimestrului III

Luna august a adus o ușoară revenire, însă numărul locuințelor vândute a rămas printre cele mai reduse din ultimii ani. În septembrie, vânzările rezidențiale au crescut puternic în aproape toate marile orașe din țară, fără a compensa însă scăderile din primele două luni ale trimestrului.

Reprezentanții SVN Romania consideră că efectele acestei perioade se vor resimți și în lunile următoare.

"În ultimele luni am traversat cea mai dificilă perioadă din ultimii ani pentru piața rezidențială locală, iar consecințele negative se vor resimți și în perioada următoare, ținând cont că procesul de căutare a unei locuințe poate dura și mai mult de jumătate de an. Pe de altă parte, rezultatul foarte bun de vânzări de locuințe înregistrat în septembrie arată că există în continuare un potențial ridicat și că se poate face business, atât timp cât produsul locativ este atent conceput iar strategia de vânzări este una adecvată", a explicat Andrei Sârbu, fondator și CEO SVN Romania, citat în comunicat.

Vânzările de locuințe s-au prăbușit și în Brașov

La nivel regional, cele mai bune rezultate au fost înregistrate în județul Timiș. Potrivit analizei, numărul locuințelor tranzacționate în Timiș a crescut cu 6,4% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În schimb, Brașovul a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor rezidențiale dintre principalele piețe analizate. Astfel, numărul locuințelor vândute în Brașov a fost cu 63,3% mai mic față de trimestrul al treilea din 2025.

Totodată, Brașovul a fost singura piață rezidențială majoră din România unde luna septembrie nu a adus o creștere anuală a vânzărilor de locuințe.