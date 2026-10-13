Bucureștiul urcă pe locul 2 în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la apartamente. Cine e pe primul loc

Capitala României a avansat pe locul doi în topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe la vânzare. Foto: Hepta

Capitala României urcă pe locul al doilea în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la apartamente, în urma valului de scumpiri din ultimul an de pe piața imobiliară. Bucureștiul a lăsat în urmă municipiul Brașov, în timp ce liderul incontestabil la nivel național rămâne Cluj-Napoca, scrie Agerpres care citează analiza unei platforme de profil.

Municipiul Timișoara se remarcă, de asemenea, prin ritmul de creștere accelerat, apropiat de cel înregistrat pe piața bucureșteană.

"Chiar dacă, în majoritatea orașelor analizate, creșterea anuală a prețurilor locuințelor se situează sub rata inflației, iar acest lucru menține accesibilitatea la un nivel relativ echilibrat, evoluția recentă a cursului valutar exercită o presiune suplimentară asupra cumpărătorilor.

Deprecierea leului în fața euro majorează costul achiziției în lei și poate afecta atât avansul necesar, cât și efortul financiar al celor care economisesc în moneda națională.

Prin urmare, accesibilitatea rămâne la un nivel bun însă este afectată nu doar de dinamica prețurilor și a veniturilor, ci și de evoluția cursului de schimb și de costul finanțării", a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, citat în analiză.

Majorări anuale de 9% la prețurile locuințelor din București

Proprietarii și dezvoltatorii din Capitală au majorat prețurile cu aproape 9% comparativ cu începutul toamnei trecute. Dacă atunci apartamentele erau listate la vânzare cu un preț mediu de 2.125 euro/mp util, la finele lunii trecute acesta a ajuns la 2.312 euro/mp util.

Bucureștiul se plasează în prezent pe locul secund în topul celor mai scumpe orașe din țară, devansând Brașovul, care a ocupat mult timp acest loc în clasamentul național.

Totuși, potrivit analizei citate, apartamentele noi din Capitală sunt listate în continuare la vânzare cu un preț mediu mai mic față de cel din orașul de la poalele Tâmpei.

În Timișoara, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi și vechi listate la vânzare se menține sub pragul de 2.000 euro/mp util, chiar dacă pe piața rezidențială locală s-a înregistrat al doilea cel mai semnificativ avans la nivelul prețurilor în ultimul an.

Creșterea este de 8%, de la 1.833 euro/mp util la 1.984 euro/mp util.

Apartamentele noi sunt listate la vânzare cu peste 2.200 euro/mp util, după un avans cu 9% în 12 luni, în timp ce locuințele aflate în blocuri vechi ies pe piață cu un preț mediu de 1.940 euro/mp util, arată Imobiliare.ro.

Cum arată situația în Ploiești, Sibiu, Iași și Constanța

Un avans cu aproape 8% a fost constatat și în cazul prețurilor solicitate în Ploiești. Acest oraș se menține drept unul dintre cele mai accesibile pentru cumpărătorii activi pe piețele secundare din România.

În Sibiu, prețul solicitat cumpărătorilor pentru apartamente a crescut într-un an cu 7%, de la o medie de 1.894 euro/mp util la 2.034 euro/mp util. Locuințele au ajuns să se vândă, astfel, cu prețuri apropiate de cele practicate în Constanța sau Iași.

În Iași, scumpirile au urmat un ritm similar, prețul apartamentelor ajungând la o medie de 2.000 euro/mp util. Pe plan local, diferențele dintre costurile aferente unei locuințe noi și cele solicitate pentru locuințele din blocuri vechi continuă să se mențină limitate.

Cumpărătorii achită în această toamnă cu 6% mai mult pentru apartamentele din Constanța, prin raportare la prețurile solicitate în septembrie 2025. Atunci, proprietarii și dezvoltatorii listau la vânzare apartamente cu un preț mediu de 1.898 euro/mp util. În prezent, media se situează în jurul valorii de 2.020 euro/mp util.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș

Un avans cu circa 5% s-a putut observa în ultimele 12 luni în Cluj-Napoca, Brașov, Craiova și Oradea. Chiar dacă ritmul de creștere a încetinit semnificativ pe piața rezidențială locală, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de locuințe.

Apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 3.316 euro/mp util.

În Brașov, apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 2.309 euro/mp util. Diferențele de cost raportate la vechimea locuințelor rămân consistente pentru cumpărători, apartamentele din proiecte rezidențiale noi ieșind pe piață cu un preț mediu ce se apropie de borna de 2.800 euro/mp util.

Craiova își consolidează poziția la nivel național, iar prețurile practicate pe plan local le depășesc pe cele din orașe precum Constanța, Iași sau Timișoara, cu o medie de 2.142 euro/mp util.

Deși avansează, Oradea se menține ca o opțiune accesibilă pentru cumpărătorii din jumătatea de vest a țării, prețul solicitat atingând până la sfârșitul lunii trecute o medie de 1.885 euro/mp util.