A doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, în flăcări după un atac cu drone ucrainene

2 minute de citit Publicat la 12:11 09 Noi 2026 Modificat la 12:47 09 Noi 2026

Incendiu puternic la a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, după ce a fost lovită de un atac cu drone ucrainene. Sursa foto: Telegram/Exilenova+

Drone ucrainene au lovit în noaptea de duminică spre luni a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, situată la Kiriși, în regiunea Leningrad, au relatat mai multe canale ucrainene de monitorizare pe 9 noiembrie, relatează The Kyiv Independent şi Ukrainska Pravda. Rafinăria Kirishinefteorgsintez, cunoscută și sub numele de Kinef, are o capacitate de procesare de aproximativ 20 de milioane de tone de petrol anual şi se află pe lista obiectivelor vizate de restricțiile economice impuse Rusiei de statele occidentale care susțin Ucraina, printre care și SUA.

Atacul a provocat explozii puternice la instalația petrolieră situată la aproximativ 800 de kilometri nord de Ucraina, au relatat canalele de monitorizare Exilenova+ și Supernova+, au notat jurnaliştii publicaţii The Kyiv Independent. Atacul cu drone ucrainene a avut loc în cursul nopţii trecute.

"Rafinăria de petrol de la Kiriși, din regiunea Leningrad, a luat foc în urma unui atac cu drone. Aceasta este un furnizor cheie de combustibil pentru Sankt Petersburg și de kerosen pentru aviație destinat aeroportului Pulkovo", a transmis publicaţia rusă Astra.

BREAKING: A large Ukrainian drone swarm has struck Russia’s second-largest oil refinery Kirishi near St Petersburg. The drones have caused significant damages, with fires currently raging at the refinery. https://t.co/9D7aZAgK3S — Visegrád 24 (@visegrad24) November 9, 2026

Imaginile surprinse de martori oculari în timpul atacurilor par să arate mingi uriașe de foc izbucnind din rafinărie și luminând cerul nopții.

Sistemul NASA de monitorizare a incendiilor pentru gestionarea resurselor (FIRMS – Fire Information for Resource Management System), care utilizează date prin satelit pentru a detecta anomalii termice și incendii, a identificat mai multe focare la această facilitate.

?Ukrainian drones attacked the Kirishinefteorgsintez (KINEF) oil refinery in Kirishi, Leningrad Oblast, Russia. KINEF is one of Russia’s largest oil refineries, with an annual processing capacity of approximately 20 million tonnes of crude oil. The refinery is a major producer of gasoline, diesel, and aviation fuel, making it strategically important to Russia’s fuel supply. — AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) November 9, 2026

Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a declarat că, în total, 113 drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii în timpul bombardamentului.

Rafinăria Kirishinefteorgsintez, cunoscută și sub numele de Kinef, are o capacitate de producție de 20 de milioane de tone de petrol pe an și face obiectul sancțiunilor occidentale impuse Rusiei de aliații Ucrainei, inclusiv de Statele Unite ale Americii. Această unitate produce peste 6% din totalul produselor petroliere rafinate din Rusia, inclusiv o gamă largă de produse, precum combustibilul utilizat de forțele armate ale țării.

Pe 5 mai, rafinăria de la Kiriși și-a suspendat temporar activitatea de prelucrare, după ce atacurile cu drone ucrainene au avariat trei dintre cele patru unități de distilare a țițeiului.

Aceste atacuri survin în contextul în care Ucraina reia loviturile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, după o pauză temporară solicitată de președintele american Donald Trump. Oficiali ucraineni de rang înalt au confirmat pentru publicația Kyiv Independent că Kievul nu a acceptat niciodată „armistițiul energetic” cu Rusia, impus unilateral de Trump pe 31 octombrie.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, provocând întreruperi pe scară largă ale alimentării cu energie electrică și apă, precum și decese în rândul populației civile.