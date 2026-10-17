O dronă din Ucraina a fost depistată în timp ce se îndrepta spre România. Avioane F-18 au fost trimise la interceptare

1 minut de citit Publicat la 09:05 17 Oct 2026 Modificat la 09:07 17 Oct 2026

Două avioane F-18 au fost trimise să intercepteze drona. Foto: Getty Images

O dronă care zbura în spațiul aerian al Ucrainei și se îndrepta spre granița cu România a fost detectată sâmbătă dimineață de radarele MApN.

Aparatul evolua la nord de localitatea Plauru, județul Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în vederea unei posibile interceptări.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 01:54 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

În cele din urmă, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național iar alerta aeriană a încetat la ora 02:30.

O dronă a fost distrusă, miercuri, în spațiul aerian al României

Noul incident vine după ce, miercuri seara, mai multe ținte aeriene au fost detectate de supravegherea radar a Ministerului Apărării Naționale în largul Mării Negre, iar două dintre acestea au pătruns în spațiul aerian național.

La momentul respectiv, două aeronave F-18 spaniole au fost trimise de la Baza Aeriană 57 "Mihail Kogălniceanu". Ulterior, a fost emis mesaj Ro-Alert pentru populația din nord-estul județului Tulcea.

"La ora 20:04, două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian național. Ulterior, contactul radar cu una dintre ținte a fost pierdut deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spațiul aerian național la ora 20:13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina.

ținta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potențială către municipiul Galați, drept care a fost emis un nou mesaj RO-ALERT pentru estul județului Galați la ora 20:33. ținta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localității Reni, la nord de brațul Chilia. Alerta aeriană a încetat la 21:14", a comunicat MApN.