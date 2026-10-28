Nou derapaj rasist al lui Dan Tănasă (AUR). A vorbit în Parlament despre asiaticii care "nu se spală pe mâini" şi "trăiesc cu gândacii"

Dan Tănasă. sursa foto: Agerpres

Deputatul AUR Dan Tănasă, care a fost trimis deja în judecată în dosarul în care este acuzat că a incitat la violență, ură sau discriminare împotriva muncitorilor străini din Africa şi Asia, care vin în România, a mai avut un derapaj rasist, miercuri, în Parlament. În discursul susţinut în plenul Camerei Deputaţilor, acesta a invocat o ştire despre India, care ar fi "utilizat o armată de şerpi şi crocodili la graniţa cu Bangladesh, ca să împiedice migraţia". După ce a acuzat PNL şi USR că ar fi "umplut România de asiatici", deputatul USR Adrian Echert i-a dat replica: "Să fii inculpat pentru asemenea lucruri şi să vii, de la microfonul acestei săli, să arunci asemenea dejecţii constant, luni şi astăzi, este exact motivul pentru care trebuie un cordon sanitar".

Au fost contre dure între AUR şi USR în Parlament. Totul a început din momentul în care deputatul AUR Dan Tănasă a ţinut un discurs cu tentă rasistă.

"Poate v-a scăpat ştirea cu India, care a anunţat că va utiliza o armată de şerpi şi crocodili la graniţa cu Bangladesh, ca să împiedice migraţia. PNL cu USR ne umplu ţara cu bengalezi, nepalezi şi pakistanezi.

(....) A anunţat că a concediat toţi muncitorii asiatici pentru că nu se spală pe mâini şi pentru că n-au nicio problemă să trăiască cu gândacii. Vă rog să citiţi ştirea aia", a spus Dan Tănasă, de la AUR.

Deputatul USR Adrian Echert i-a dat replica lui Tănasă şi a spus că, din astfel de motive, "nu puteţi deveni un partid care să guverneze".

"Să fii inculpat pentru asemenea lucruri şi să vii, de la microfonul acestei săli, să arunci asemenea dejecţii constant, luni şi astăzi, este exact motivul pentru care trebuie un cordon sanitar. Asemenea reprezentanţi care vin şi împrăştie atâta ură şi atâta dezinformare sunt motivele pentru care nu puteţi deveni un partid care să guverneze", a afirmat Adrian Echert.

Tănasă, trimis în judecată după ce ar fi incitat la ură și discriminare

Deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ pentru incitare la violență, ură sau discriminare împotriva muncitorilor străini din Africa şi Asia, care vin în România. Tănasă este acuzat că a postat mesaje discriminatorii pe reţelele sociale, cum ar fi: "Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă".

Procurorii arată că "deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului".