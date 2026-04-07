India vrea să-și facă o graniță cu șerpi veninoși și crocodili, ca să-i oprească pe migranții din Bangladesh

India vrea să-și facă o graniță cu șerpi veninoși și crocodili, ca să-i oprească pe migranții din Bangladesh. FOTO: Hepta

India analizează varianta de a folosi șerpi veninoși și crocodili de-a lungul graniței fluviale cu Bangladesh, ca alternativă la construirea unor bariere fizice în anumite sectoare ale frontierei sale estice.

Partidul naționalist al premierului Narendra Modi a investit resurse considerabile în ridicarea unui gard de-a lungul frontierei de 4.096 de kilometri cu Bangladesh, însă aproximativ 20% din această linie de graniță rămâne în mare parte neprotejată. Din cei 850 de kilometri care nu sunt împrejmuiți, circa 175 de kilometri sunt considerați improprii pentru instalarea unor bariere fizice, din cauza terenului mlăștinos și a riscului ridicat de inundații, scrie The Independent.

În acest context, ideea introducerii unor reptile periculoase în aceste zone riverane este discutată în cadrul unor reuniuni și memorandumuri interne ale Forței de Securitate a Frontierei, potrivit presei locale.

Conform relatărilor, sediul central al BSF a transmis în 26 martie o notă internă către unitățile operative de la frontiera cu Bangladesh, cerându-le să evalueze această variantă ca posibilă măsură operațională în sectoarele în care construirea de bariere fizice este dificilă.

În memorandum se menționa că utilizarea „reptilelor” ar fi „în conformitate cu instrucțiunile ministrului de interne, Amit Shah”, a relatat The Hindu, referindu-se la influentul ministru de interne și aliat apropiat al lui Modi, devenit una dintre figurile centrale ale campaniei împotriva imigrației în statele estice ale Indiei.

Zonele vizate se află în principal în Bengalul de Vest, Assam, Meghalaya, Tripura și Mizoram, state în care migrația transfrontalieră a devenit un subiect de confruntare politică intensă. Organizațiile pentru drepturile omului și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de retorica populistă a partidului de guvernământ la adresa imigranților din Bangladesh, țară cu majoritate musulmană, avertizând că minoritățile din regiune riscă să fie prinse la mijloc.

Memorandumul privind folosirea reptilelor pentru a face traversările de frontieră mai periculoase a fost semnalat pentru prima dată de publicația locală Northeast News, care a precizat că ideea era discutată încă din 9 februarie, când directorul general al BSF, Praveen Kumar, a condus o reuniune pe această temă.

Comandanții de sector au fost instruiți să analizeze fezabilitatea măsurii dintr-o „perspectivă operațională” și să raporteze ce operațiuni se fac până la termenul stabilit. Totodată, unităților li s-a cerut să identifice „zonele întunecate sau nesemnalizate” în care ar putea fi necesare măsuri suplimentare de securizare a frontierei.

Potrivit informațiilor apărute în presă, ofițeri ai BSF au semnalat mai multe dificultăți legate de această propunere, inclusiv riscurile pentru comunitățile locale din apropierea graniței și problemele practice pe care le-ar presupune aplicarea unei asemenea măsuri.

Deși ideea folosirii reptilelor poate părea neobișnuită, ea apare într-un moment în care guvernul indian investește în noi metode de control al frontierelor, inclusiv în drone și camere cu infraroșu sau vedere pe timp de noapte.

Administrația Modi a adoptat o linie dură în privința migrației ilegale, vizând în special cetățenii fără acte din Bangladesh și musulmanii Rohingya. Unii au afirmat că au fost legați la ochi și abandonați în zone de junglă, fiind forțați să meargă pe jos până în Bangladesh.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că mii de musulmani indieni vorbitori de bengaleză au fost reținuți, arestați sau trimiși cu forța în Bangladesh, în cadrul campaniei anti-imigrație. Acestea acuză BJP că folosește legislația privind securitatea națională și combaterea terorismului pentru a discrimina minoritatea musulmană din India.

Liderii BJP, atât la nivel local, cât și național, i-au prezentat pe migranți drept „infiltrați” din Bangladesh care ar reprezenta o amenințare la adresa identității Indiei și a echilibrului demografic al țării cu majoritate hindusă.