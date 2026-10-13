Tribunalul București decide dacă Georgescu rămâne în arest. Hotărârea va fi luată de judecătorul care a mai respins o dată arestarea

Călin Georgescu așteaptă să vadă dacă va fi eliberat din arest. FOTO: Captura video Antena 3 CNN

Tribunalul București ar putea pronunța, marți, o decizie privind cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, și anume arest la domiciliu sau control judiciar.



Călin Georgescu a fost dus luni dimineața din Arestul Central la tribunal, unde cererea sa a fost judecată de Vlad Andriescu, magistratul care a respins pe 22 septembrie cererea DIICOT de arestare preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Instanța a amânat pentru marți luarea unei decizii.



După ce a fost scos din sala de judecată, Georgescu a fost dus la DIICOT, unde continuă perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila familiei din Mogoșoaia.



Georgescu este în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.



Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.



Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale.



Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.