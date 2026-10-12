Călin Georgescu va afl marți dacă va fi eliberat din arest. Decizia o va lua același judecător care a mai respins o dată arestarea lui

Călin Georgescu așteaptă să vadă dacă va fi eliberat din arest. FOTO: Captura video Antena 3 CNN

UPDATE Tribunalul București va decide marți dacă înlocuiește arestul preventiv al lui Călin Georgescu cu o măsură mai blândă. Cererea s-a judecat luni de către judecătorul Vlad Andriescu. Este același magistrat care, prima dată, a respins cererea de arestare și i-a dat lui Georgescu control judiciar. Decizia a fost amânată pentru marți.

Judecătorul Vlad Andriescu nu a formulat o cerere de abținere în acest dosar. Magistratul face parte din completul de permanență care judecă cererile din cauzele de drepturi și libertăți.

Instanța Tribunalului București a rămas în pronunțare.

În paralel, la Curtea de Apel București începe procesul în dosarul privind tentativa de lovitură de stat, iar Georgescu participă în aceeași zi la percheziții informatice la DIICOT.

Al doilea proces al zilei, cel de la Curtea de Apel București privind tentativa de lovitură de stat, începe la ora 12.00. Avocații lui Călin Georgescu au cerut ca acesta să nu fie adus în sală, pentru că participă la perchezițiile informatice de la DIICOT. Georgescu va fi reprezentat de avocat, iar ceilalți inculpați se vor prezenta în instanță.

Tot luni, Călin Georgescu a fost adus la sediul DIICOT, unde participă la perchezițiile informatice.

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile după decizia definitivă luată pe 29 septembrie de Curtea de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT.

Judecătorii care au decis, în majoritate, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu au considerat că există în continuare un risc ca acesta să se sustragă urmăririi penale sau să influențeze desfășurarea anchetei. În motivarea instanței sunt invocate discuții despre plecarea din țară, căutarea unui stat în care să fie cerut azil, identificarea unei locuințe în Italia și pregătirea documentelor necesare deplasării, au declarat surse judiciare pentru Antena 3 CNN.

DIICOT a anunțat miercuri că a pus sechestru pe conturile bancare ale fostului candidat la prezidențiale. Anterior, procurorii DIICOT au pus sub sechestru casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu.