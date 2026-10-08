Călin Georgescu a fost adus pentru a treia zi la rând la DIICOT, pentru percheziții informatice. Acolo e și soția lui, Cristela

Călin Georgescu a fost adus pentru a treia zi la rând la DIICOT, pentru percheziții informatice. FOTO: Antena 3 CNN

Călin Georgescu a fost adus pentru a treia zi la rând la DIICOT, pentru percheziții informatice.. Acolo a venit și soția lui, Cristela Georgescu. Este a treia zi la rând când cei doi iar parte la verificările pe care procurorii le fac asupra dispozitivelor electronice ridicate din casa lor, la perchziții în dosarul de înșelăciune.

Cristela Georgescu a fost chemată în calitate de martor. Surse au declarat că i se vor pune întrebări, dar, fiind soția celui acuzat, legea îi permite să nu dea declarații.

În jur de 80 - 90 de dispozitive care aparţin familiei Georgescu, găsite la percheziţii, au fost analizate. Este vorba despre laptopuri, telefoane, tablete. Procurorii vor verifica filmările și mesajele din telefoanele confiscate în timpul perchezițiilor. Miza principală este suma de peste un milion de euro plecată din conturile omului de afaceri Răzvan Leu. Potrivit procurorilor, o parte din bani ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu.

DIICOT a anunțat miercuri că a pus sechestru pe conturile bancare ale fostului candidat la prezidențiale. Măsura a fost luată în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Luni, tatăl Cristelei Georgescu a fost și el chemat în calitate de martor. Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că a refuzat să facă declarații.

Procurorii DIICOT au pus sub sechestru casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu în dosarul în care acesta este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile după decizia definitivă luată pe 29 septembrie de Curtea de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT.

Judecătorii care au decis, în majoritate, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu au considerat că există în continuare un risc ca acesta să se sustragă urmăririi penale sau să influențeze desfășurarea anchetei. În motivarea instanței sunt invocate discuții despre plecarea din țară, căutarea unui stat în care să fie cerut azil, identificarea unei locuințe în Italia și pregătirea documentelor necesare deplasării, au declarat surse judiciare pentru Antena 3 CNN.