Localitatea în care motorina şi benzina se vând la cele mai mici preţuri din România. Cât costă carburanţii luni, 16 noiembrie

1 minut de citit Publicat la 08:15 16 Noi 2026 Modificat la 08:15 16 Noi 2026

Localitatea în care motorina şi benzina se vând la cele mai mici preţuri din România, Foto: Getty Images

În general, benzina şi motorina şi-au păstrat şi luni, 16 noiembrie, preţurile pe care le-au avut la pompă în weekend, la nivel naţional. La majoritatea staţiilor din ţară, benzina standard se vinde cu 9,48 lei pe litru, iar motorina standard costă 10,67 lei/litru. Carburanţii costă cel mai puţin la Eforie Nord, unde o companie o companie comercializează benzina cu 9,43 lei/litru, iar motorina cu 10,59 lei/litru, informează Peco Online.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc pentru un litru de carburant, în medie, 4,76 lei.

MOL cere bani de la UE pentru a elimina petrolul rusesc

Compania MOL susține că ar putea renunța treptat la importurile de petrol rusesc până la sfârșitul anului 2027, însă directorul György Bacsa avertizează că prețurile mai mari la energie ar putea alimenta instabilitatea politică în Ungaria și Slovacia.

Acesta solicită fonduri UE pentru extinderea rutelor alternative de conducte, în contextul în care Bruxelles-ul își menține obiectivul de a renunța la energia din Rusia, scrie Euronews.

Compania ungară de petrol și gaze MOL anunță că va fi pregătită din punct de vedere tehnic să elimine importurile de petrol rusesc până la finalul anului 2027, solicitând totodată mai multe fonduri europene pentru a sprijini tranziția de la energia rusească.

Comisia Europeană precizează că ponderea Rusiei în importurile de petrol ale UE a scăzut de la 27% în 2021 la doar 2%. Ungaria și Slovacia rămân singurele state membre care mai importă volume semnificative de țiței rusesc prin conducta Drujba, construită în perioada sovietică.