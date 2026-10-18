Mioveniul ar putea pierde producția Duster și Bigster. Șeful Dacia: În Maroc, uzinele plătesc energie sub jumătate din prețul României

Producția uzinei de la Mioveni va fi cu aproximativ 10-11% mai mică decât anul trecut, a declarat șeful Dacia România. Sursa foto: Hepta

Directorul Dacia România, Mihai Bordeanu, a declarat, într-un interviu pentru Economedia, că o eventuală alocare a modelelor Duster și Bigster la uzina de la Mioveni depinde de un plan de reducere a costurilor până în 2030, care urmează să fie pus la punct împreună cu furnizorii și cu statul român. Șeful Dacia a spus că un capitol esențial în acest plan va fi prețul energiei. În acest context, el a atras atenția că în Maroc, uzinele Dacia plătesc pentru energie mai puțin de jumătate din prețul României.

În interviul acordat Economedia în marja Salonului Auto de la Paris, șeful Dacia a explicat că toate variantele sunt pe masă în acest moment, inclusiv posibilitatea ca uzina de la Mioveni să piardă contractele pentru modelele Duster și Bigster, dacă nu reușește să își reducă din costurile mari de producție. O decizie nu a fost luată încă, a atras atenția Mihai Bordeanu.

„Într-un mediu ostil sigur că nu putem să scădem costurile – ca să dau un exemplu, nu spun că e cazul să avem un mediu ostil.

Într-un mediu favorabil, cu decizii care sunt congruente cu faptul că industria auto este una strategică, da, este posibil, iar nouă ne place să credem – mie, personal, că sunt un om optimist în general – îmi place să cred că voi găsi înțelegere la următorul executiv din România, pentru a trata industria auto ca pe una strategică”, a spus Mihai Bordeanu.

El a explicat că planul de reducere a costurilor va fi pus la punct alături de furnizori și de statul român. Șeful Dacia a spus că în primul rând statul român trebuie să considere industria auto drept una strategică și în al doilea rând trebuie să ajute la scăderea prețurilor energiei.

„Mai întâi ar trebui să fie de acord și, în esență, cam toți oamenii cu care am vorbit până acum au fost de acord cu lucrul acesta. Deci suntem deja la prima bază – suntem cu toții în asentimentul faptului că industria auto este una strategică. Sigur, nu știu cine va fi noul govern. Dar să zicem că lucrul acesta ar fi partea ușoară.

A doua parte este partea în care cineva își ia un angajament față de industrie și reușește să ne propună un plan. Sigur, nu pe o săptămână sau pe două, ci pe 5 ani, pe 10 ani, în care competitivitatea industriei auto din România este pusă pe primul plan.

Asta este practic așteptarea noastră. Probabil s-a înțeles greșit prin anumite părți de media, că urmărim nu știu ce preț la energie”, a spus el.

Directorul Dacia România a spus că prețul energiei trebuie adresat „nu pentru Dacia, ci pentru tot ce înseamnă ecosistem auto. Pentru că un furnizor care este strangulat de prețul energiei și al gazelor sigur că nu poate să-mi ofere mie piese la un preț competitiv”.

Mihai Bordeanu a dat exemplul Marocului, unde uzina Dacia a beneficiat de „un sprijin uriaș, enorm, incomensurabil, din partea conducerii statului marocan”.

„Nu ne putem compara. (...) Infrastructură dezvoltată super rapid, de la poarta fabricii până pe vapor, totul este autostradă, sistem de încărcare și așa mai departe, energie – sunt sub jumătate din prețul României.

Deci exact ceea ce spuneam mai devreme. Lucrurile astea s-au întâmplat într-un timp record în Maroc.

Poate să-mi spuneți că Marocul nu e Uniunea Europeană. Nu, nu e, dar sunt facilități de producție care au beneficiat de un sprijin enorm, sprijin care se întâmplă poate nu în aceeași cantitate, dar în aceleași direcții și în alte state unde grupul Renault are uzine”, a explicat șeful Dacia.

Uzina Dacia de la Mioveni, pe muchie de cuțit

Amintim că Renault cere reducerea cu cel puțin 20% a costurilor de producție pentru ca uzina Dacia de la Mioveni să rămână competitivă și solicită autorităților române să găsească soluții pentru prețul ridicat al energiei electrice.

„Vrem ca costul de producție să scadă cu minimum 20%, ar trebui să fie minus 30%. Și acest lucru este valabil pentru Mioveni, dar este și pentru furnizorii din întregul nostru ecosistem. Știu că este posibil pentru că am făcut asta în Spania acum mult timp și continuăm să o facem. Facem asta în Franța. Iar în Franța anul acesta producem plus 25% mașini electrice”, a declarat François Provost.

CEO-ul Renault Group, François Provost, a declarat, pentru Profit.ro, că operațiunile companiei din România nu mai sunt competitive și că este nevoie de un acord pe termen lung între conducere și sindicate pentru reducerea costurilor.

„Și ceea ce cer, din nou, cu umilință, pentru că eu, în calitate de companie, nu trebuie să cer nimic. Sugerez doar ca guvernul român să ia o decizie de a ajuta industria voastră, mai ales când prețul electricității în România este cel mai ridicat din toată Europa. Așa că, poate găsim niște modalități să ajute industria”, a spus el.