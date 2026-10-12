Uzina Dacia de la Mioveni, pe muchie de cuțit. Șeful Renault cere tăieri de 20% și are un mesaj pentru Guvern: "Cu umilință"

Șeful Renault Group a afirmat că obiectivul companiei este chiar mai ambițios decât reducerea minimă de 20%. FOTO: Profimedia Images

Renault cere reducerea cu cel puțin 20% a costurilor de producție pentru ca uzina Dacia de la Mioveni să rămână competitivă, în timp ce solicită autorităților române să găsească soluții pentru prețul ridicat al energiei electrice. CEO-ul Renault Group, François Provost, a declarat, pentru Profit.ro, că operațiunile companiei din România nu mai sunt competitive și că este nevoie de un acord pe termen lung între conducere și sindicate pentru reducerea costurilor. Declarațiile vin în contextul în care producția de la Mioveni este oprită luni, din cauza lipsei comenzilor.

„Astăzi, operațiunile noastre din România nu mai sunt competitive și statistica este foarte îngrijorătoare.

Conducerea, pe de o parte, sindicatul pe de altă parte, trebuie să stabilească un acord de muncă pe termen lung pentru a reduce rapid cu 20% costul de producție al mașinii, cel puțin 20%”, a punctat Francois Provost.

Șeful Renault Group a afirmat că obiectivul companiei este chiar mai ambițios decât reducerea minimă de 20%.

„Vrem ca costul de producție să scadă cu minimum 20%, ar trebui să fie minus 30%. Și acest lucru este valabil pentru Mioveni, dar este și pentru furnizorii din întregul nostru ecosistem. Știu că este posibil pentru că am făcut asta în Spania acum mult timp și continuăm să o facem. Facem asta în Franța. Iar în Franța anul acesta producem plus 25% mașini electrice.

Provost a cerut și sprijinul autorităților române, invocând prețul energiei electrice din România.

„Și ceea ce cer, din nou, cu umilință, pentru că eu, în calitate de companie, nu trebuie să cer nimic. Sugerez doar ca guvernul român să ia o decizie de a ajuta industria voastră, mai ales când prețul electricității în România este cel mai ridicat din toată Europa. Așa că, poate găsim niște modalități să ajute industria”.

CEO-ul Renault Group a anunțat că intenționează să revină în România în lunile următoare pentru a discuta despre viitorul uzinei și competitivitatea operațiunilor locale.

„Sincer vorbind, avem oameni foarte buni în România, cu abilități foarte bune. Cred că este perfect realizabil. Și plănuiesc să vizitez din nou România în lunile următoare. Și sper ca în această vizită să putem sărbători noua viziune pentru Dacia în România cu oamenii noștri, cu furnizorii noștri, dealerii noștri și, de asemenea, dacă președintele și guvernul acceptă, să avem câteva întâlniri pentru a spune, împreună, «bine, acum știm cum să asigurăm competitivitatea Renault în România».”

Producția Dacia, oprită din lipsă de comenzi

La uzina Dacia de la Mioveni nu se lucrează luni în niciun schimb, iar producția este oprită din cauza lipsei comenzilor de pe piața auto. Majoritatea angajaților au rămas acasă, în timp ce la serviciu au venit în principal cei care se ocupă de activitățile logistice.

În paralel, angajații au fost informați despre un nou program de plecări voluntare. Potrivit Antena 3 CNN, 150 de persoane vor putea participa la program, iar înscrierile se pot face până la 20 octombrie. Plățile compensatorii prevăzute sunt cuprinse între 85.000 și 240.000 de lei.

Sindicaliștii spun că uzina are în prezent aproximativ 9.000 de angajați, față de 10.000 anul trecut.

După reducerea producției și concedierea a peste 1.000 de angajați în ultimul an, Dacia ia în calcul mutarea modelelor Duster și Bigster în alte uzine Renault, dacă nu va exista o soluție pentru prețul energiei, a declarat pentru Observator News șeful Dacia, Mihai Bordeanu.