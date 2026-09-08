Șeful Dacia avertizează că viitorul uzinei de la Mioveni este sub semnul întrebării: "Suntem într-un moment de răscruce"

Miza pentru uzina Dacia din România nu mai este aducerea unui nou model în producție, ci păstrarea liniilor de fabricație existente. Foto: Agerpres

Costurile ridicate ale energiei pun sub semnul întrebării viitorul producției Dacia de la Mioveni, iar conducerea companiei avertizează că uzina se află într-un „moment de răscruce”. După reducerea producției și concedierea a peste 1.000 de angajați în ultimul an, Dacia ia în calcul mutarea modelelor Duster și Bigster în alte uzine Renault, dacă nu va exista o soluție pentru prețul energiei, a declarat pentru Observator News șeful Dacia, Mihai Bordeanu.

Miza pentru uzina Dacia din România nu mai este aducerea unui nou model în producție, ci păstrarea liniilor de fabricație existente. Directorul general Dacia, Mihai Bordeanu, susține că uzina de la Mioveni pierde teren în competiția internă din grupul Renault din cauza costurilor tot mai mari cu energia, în timp ce alte fabrici ale constructorului au devenit mai competitive.

"Am făcut cam tot ce se putea face ca să înțeleagă toată lumea că suntem într-un moment de răscruce în industria auto și un moment de răscruce în particular în România. Avem nevoie de o foaie de parcurs clară în privința prețului la energie. Noi am crescut mult mai repede. În alte zone situația s-a ameliorat, cum este cazul Marocului, și atunci competiția asta, comparația asta nu ne avantajează", a declarat Mihai Bordeanu.

Potrivit șefului Dacia, modelele Duster și Bigster ar putea pleca de la Mioveni chiar de anul viitor, dacă problema costurilor de producție nu va fi rezolvată.

Scăderi de două cifre sunt așteptate la Mioveni

Anterior, în cadrul unei mese rotunde organizate la Paris, Mihai Bordeanu a avertizat că producția uzinei de la Mioveni va înregistra în acest an o scădere de două cifre, potrivit Profit.ro.

„Volumul de producție de la Dacia pe care îl avem acum este inferior celui din trecut și cauzele sunt nenumărate. Avem o scădere și aici, în România. Ne uităm și în Europa, este consecința strategiei pe care am avut-o, orientați pe zona de motoare cu combustie. Segmentul electric crește foarte mult în Europa, nu în România. Dar segmentul tradițional Dacia, cel termic, nu crește, iar segmentul electric crește. Asta ne duce la o scădere a producției undeva la două cifre. Da, producția scade, consecința este că va trebui să dăm oameni afară”, a declarat șeful Automobile Dacia.

Directorul Dacia a precizat că procesul de reducere a personalului a început deja. Potrivit acestuia, aproximativ 1.700 de angajați au părăsit compania de la începutul anului 2025 și până în prezent.

Bordeanu a susținut că unul dintre principalele motive pentru care uzina din România își pierde competitivitatea în interiorul grupului Renault îl reprezintă costurile ridicate de producție, în special cele cu energia. El a criticat și modul în care autoritățile române tratează compania, în ciuda investițiilor realizate de grupul francez în România.

„Noi nu plecăm de la zero, noi plecăm de la 4 miliarde de euro care au fost investiți de Renault Group în România și opinia generală este foarte simplă: nu suntem tratați ca un om care a pus pe masă 4 miliarde de euro. Deci tratează-mă întâi ca un om care a pus pe masă 4 miliarde și ne auzim după aceea”, a spus Mihai Bordeanu.

Energia, principalul dezavantaj al uzinei din România

Diferențele de cost dintre uzinele Renault din Europa și cele din România sunt semnificative. În Spania, Renault plătește aproximativ de două ori mai puțin pentru electricitate decât la Mioveni, ceea ce influențează competitivitatea fabricii românești în interiorul grupului.

Compania pregătește un proiect de instalare a unor panouri fotovoltaice la uzina din Mioveni, realizat cu sprijinul statului român. Totuși, investiția ar urma să acopere doar o parte redusă din necesarul de energie al fabricii.

„Dezvoltăm așa ceva, avem un proiect, cu sprijinul statului român. Spațiul e limitat și atât putem acoperi. Acum rămâne de rezolvat 90% din problemă”, a explicat Mihai Bordeanu.

Producția scade

Uzina de la Mioveni a început deja să reducă ritmul de producție, iar efectele s-au văzut și în numărul angajaților. În ultimul an, aproximativ 1.000 de oameni au fost concediați, iar sindicatul avertizează că procesul ar putea continua din această toamnă.

Viorel Ungureanu, lider de sindicat la Dacia, a spus pentru sursa citată că producția va fi redusă cu aproximativ 100 de vehicule pe zi, măsură care va avea impact și asupra personalului.

"Un proces de scădere de producție din această toamnă, cu circa 100 de vehicule pe zi, fapt care va impacta și scăderea numărului de personal", a declarat acesta.

Potrivit reprezentanților sindicali, cea mai mare problemă este scăderea cererii de pe piață, determinată de diminuarea puterii de cumpărare.

Mihai Bordeanu a anunțat în luna iulie că programul de plecări voluntare, care a vizat aproximativ 200 de angajați de la Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie, face parte dintr-un proces de recalibrare a producției, iar angajații beneficiază de compensații considerate atractive.

Bordeanu a admis că uzina de la Mioveni, deși are o capacitate de producție de peste 300.000 de vehicule pe an, nu are în prezent vizibilitate pentru atingerea acestui nivel în 2026, din cauza condițiilor actuale de piață.

Directorul Dacia a mai spus că, în urma discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan și alți oficiali guvernamentali, compania a cerut o „foaie de parcurs” privind costurile energiei.

El a avertizat și atunci că principala problemă de competitivitate a industriei auto din România este lipsa predictibilității prețurilor la energie și că Dacia nu cere o ieftinire imediată, ci un plan clar până la sfârșitul deceniului pentru reducerea și stabilizarea acestor costuri, potrivit economica.net.

Noile modele ale mărcii nu se produc în România

În paralel cu dificultățile de la Mioveni, noile modele ale mărcii Dacia sunt repartizate către alte uzine ale grupului Renault.

Astfel, Dacia Striker va fi produsă la Bursa, în Turcia, noua generație Spring și viitorul Sandero vor fi fabricate în Maroc, iar viitorul model electric al mărcii va fi produs în Slovenia.

În acest context, păstrarea producției actuale la Mioveni devine principala miză pentru cea mai importantă uzină exportatoare din România, în condițiile în care costurile ridicate cu energia și scăderea pieței auto pun presiune atât pe volumele de producție, cât și pe locurile de muncă.

Dacia rămâne unul dintre cei mai importanți contributori la economia României. Potrivit datelor companiei, uzina Automobile Dacia generează direct aproximativ 2,1% din PIB-ul României, iar impactul industriei auto în ansamblu, care include Dacia și întregul lanț de furnizori, este estimat la între 11% și 13% din PIB. Aceste cifre plasează sectorul auto printre principalele motoare ale economiei românești și evidențiază importanța uzinei de la Mioveni pentru exporturi, investiții și piața muncii.