Directorul Dacia România avertizează că producția va scădea: „Mergem cu frâna de mână trasă. Vrem să ne reducem costurile”

5 minute de citit Publicat la 15:37 14 Oct 2026 Modificat la 15:48 14 Oct 2026

Mihai Bordeanu, șeful Renault Group România și director general Dacia pentru Europa de Sud-Est FOTO: Agerpres

Mihai Bordeanu, șeful Renault Group România și director general Dacia pentru Europa de Sud-Est, avertizează că piața auto din România se confruntă cu presiuni importante, de la instabilitatea politică și evoluția cursului de schimb până la un program Rabla insuficient. În aceste condiții, producția uzinei de la Mioveni va fi cu aproximativ 10-11% mai mică decât anul trecut. Pe termen mediu, însă, oficialul Dacia rămâne optimist și consideră că industria auto românească poate redeveni competitivă, cu condiția reducerii costurilor și a unui sprijin mai consistent pentru piață.

Într-un interviu acordat în exclusivitate Profit.ro, la Paris, unde au fost prezentate în premieră modelele Dacia Spring și Striker, Mihai Bordeanu a vorbit despre evoluția pieței auto în ultimele luni ale anului, perspectivele producției de la Mioveni, obiectivul de reducere a costurilor cu 20% și așteptările constructorului pentru ediția din 2027 a programului Rabla.

El spune că perspectivele pe termen lung ale pieței românești rămân favorabile, însă contextul economic și politic actual frânează vânzările și pune presiune pe competitivitatea industriei.

„Sunt și elemente care ne spun că piața se va dezgheța în ultimele luni ale anului, dar tot atâtea care ne spun că în continuare mergem cu frâna de mână trasă”, a declarat directorul Dacia România.

Piața auto ar putea primi un impuls în ultimele luni ale anului, dar incertitudinile persistă

Evoluția pieței auto din România în trimestrul al patrulea va depinde, în parte, de momentul în care vor deveni vizibile înmatriculările aferente programului Rabla din acest an.

Potrivit lui Mihai Bordeanu, datele actuale nu reflectă încă pe deplin efectul programului, pentru că multe dintre mașinile comandate nu au fost înmatriculate. Deși vehiculele au fost livrate, procedurile de înmatriculare pot dura până la 90 de zile, iar cele mai multe operațiuni sunt finalizate în a doua și a treia lună.

În consecință, efectele programului ar trebui să se vadă mai clar începând cu sfârșitul lunii octombrie, în noiembrie și, parțial, în decembrie.

„Asta va aduce ceva oxigen pentru piață, deci o să arate un pic mai decent în ultimele trei luni”, estimează Bordeanu.

Acest posibil impuls ar putea fi însă contrabalansat de evoluția cursului de schimb, instabilitatea politică și incertitudinea resimțită de consumatori. Într-un asemenea climat, mulți cumpărători amână decizia de achiziție, în așteptarea unei imagini mai clare asupra situației economice.

Din acest motiv, directorul Dacia nu se așteaptă ca ultimul trimestru al anului să aducă o schimbare majoră față de perioada similară a anului trecut.

„Una peste alta, eu nu aștept să difere foarte mult trimestrul patru de anul ăsta de cel de anul trecut”, a afirmat acesta.

Modelele de 20.000-30.000 de euro sunt mai vulnerabile decât cele premium

Deși dificultățile pieței se resimt pe mai multe segmente, impactul este mai puternic asupra automobilelor cu prețuri accesibile și medii, comparativ cu modelele care costă 80.000-90.000 de euro.

Explicația ține de sensibilitatea mai mare a cererii la schimbările economice. Atunci când incertitudinea crește, achizițiile importante sunt amânate, iar cumpărătorii cu bugete mai restrânse resimt mai repede presiunile financiare.

„Sigur că o mașină între 20.000 și 30.000 de euro va fi mult mai afectată decât una între 80.000 și 90.000 de euro”, a explicat Mihai Bordeanu, subliniind că evoluția este una cunoscută din crizele economice traversate atât în România, cât și în alte țări.

Cu toate acestea, el nu consideră că perspectivele pieței auto românești sunt negative pe termen lung.

România are în continuare un grad redus de motorizare, iar creșterea salariilor ar putea susține treptat cererea de automobile. Chiar dacă veniturile nu au ajuns încă la nivelul considerat de Bordeanu drept unul decent, tendința de creștere ar putea contribui la extinderea pieței în următorii cinci-zece ani.

„Pe termen mediu eu rămân optimist pentru piața din România”, a declarat directorul Dacia, recunoscând totodată că evoluțiile pe termen scurt sunt mult mai greu de anticipat.

Producția Dacia de la Mioveni va scădea cu 10-11%

Scăderea pieței din România, alături de evoluția cererii de pe celelalte piețe în care activează Dacia, influențează direct activitatea uzinei de la Mioveni.

Mihai Bordeanu a confirmat că producția este recalibrată în funcție de cerere și că volumul fabricat până la sfârșitul anului va fi mai mic decât în anul precedent.

„Va fi o scădere, în jur de 10-11%, cam pe acolo”, a precizat acesta, referindu-se la producția din acest an comparativ cu cea de anul trecut.

El a explicat că piața autohtonă nu oferă, în prezent, sprijinul necesar pentru menținerea ritmului de producție. Programul Rabla a avut o anvergură mult mai redusă decât în anii anteriori și a fost limitat la clienții persoane fizice, fără componenta destinată persoanelor juridice.

„Știm cu toții că Rabla n-a fost suficientă, absolut deloc. Nu s-a ridicat nici măcar la jumătatea nivelului la care era în anii trecuți”, a declarat Bordeanu.

În aceste condiții, uzina trebuie să își adapteze activitatea la evoluția cererii din România, dar și la situația de pe toate piețele externe pe care sunt comercializate automobilele Dacia.

Dacia confirmă obiectivul reducerii costurilor cu 20% până în 2030

Unul dintre obiectivele importante pentru uzina de la Mioveni și pentru industria auto românească este reducerea costurilor, în linie cu ținta de 20% anunțată de François Provost, CEO-ul Renault Group.

Mihai Bordeanu a confirmat că obiectivul este realizabil și a subliniat că reducerea costurilor trebuie să devină o preocupare comună pentru toți partenerii implicați în activitatea industrială.

„Da, sigur că-i posibil și nu numai că-i posibil, ar trebui să ne dorim și ne dorim toți lucrul ăsta”, a afirmat acesta.

Pentru atingerea țintei, Dacia mizează pe colaborarea cu sindicatele, furnizorii, partenerii sociali și autoritățile guvernamentale. Potrivit directorului companiei, discuțiile trebuie să pornească de la recunoașterea rolului strategic al industriei auto pentru economia României.

Dacia cere un program Rabla mai consistent în 2027

Un alt element considerat esențial pentru redresarea pieței este programul Rabla din anul viitor.

Mihai Bordeanu spune că își dorește continuarea programului, dar și o schimbare a dimensiunii și a modului în care acesta este organizat. Deocamdată, însă, nu există discuții concrete cu autoritățile pentru ediția următoare.

„Pentru Programul Rabla de anul viitor am speranțe, nu și discuții. Nu știu cu cine să le am deocamdată”, a afirmat directorul Dacia.

Compania își dorește ca programul să fie suficient de consistent pentru a avea un impact real asupra pieței, chiar dacă nu va mai reveni la nivelurile din 2022, 2023 și 2024.