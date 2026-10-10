Luca Niculescu a promis salvarea uzinei Dacia de la Mioveni. "România nu își poate permite să o piardă"

Luca Niculescu a promis salvarea uzinei Dacia de la Mioveni. Sursa foto: Hepta

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a afirmat că va face "tot ce ţine" de el pentru ca Uzina Dacia de la Mioveni să funcţioneze în continuare. Compania a anunţat deja "plecări voluntare" în rândul angajaţilor, din cauză că în 2026 se confruntă cu o scădere a comenzilor. "România nu îşi poate permite să piardă Dacia. Şi tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică", a spus Niculescu la Digi24.

Premierul desemnat Luca Niculescu spune că pregăteşte un plan şi pentru Dacia, în cazul în care Guvernul său va fi votat şi instalat.

"Este o situaţie complexă acolo, dar voi face tot ce ţine de mine, pentru că Dacia este una dintre emblemele economiei române. Reprezintă, nu ştiu, doi, trei, patru la sută, din Produsul Intern Brut, vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu îşi poate permite să piardă Dacia. Şi tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică", a declarat Luca Niculescu pentru sursa amintită.

“Plecări voluntare” la Dacia

Compania Dacia a început un nou program de "plecări voluntare" la uzina de la Mioveni. Asta înseamnă că angajaţii care acceptă întreruperea contractului prin acordul părţilor vor primi sume compensatorii importante. Se poate ajunge până la 240.000 de lei, pentru salariații cu boli profesionale confirmate sau accidente de muncă soldate cu invaliditate. Primele plăți sunt programate pentru luna noiembrie.

Angajații care aleg să plece voluntar pot primi între 45.000 și 210.000 de lei net, în funcție de vechimea în companie. Pentru salariații cu boli profesionale confirmate sau accidente de muncă soldate cu invaliditate, suma ajunge la 240.000 de lei net.

Înscrierile se fac până pe 20 octombrie, iar acordurile cu angajatorul vor fi încheiate în perioada 21–23 octombrie. Primele plăți sunt programate pentru luna noiembrie.

Ce compensaţii financiare primesc angajaţii