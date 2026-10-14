Noua Dacia Spring 100% electrică a fost lansată la Salonul Auto de la Paris 2026: Cum arată mașina, ce autonomie are și cât costă

Noua mașină Dacia Spring electrică, la Salonul Auto de la Paris 2026. Sursa foto: Hepta

Dacia a prezentat noua generație Spring, modelul său 100% electric de oraș, la Salonul Auto de la Paris 2026. Mașina vine cu un design complet revizuit, un interior modernizat, un motor electric de 80 CP și o baterie care promite o autonomie de până la 250 de kilometri în ciclul WLTP mixt. Noul Spring este produs în Europa, la uzina Renault Group din Novo Mesto, Slovenia, iar Dacia anunță un preț de pornire sub 18.000 de euro.

Noua generație marchează o etapă importantă pentru constructorul român, care își propune să facă mobilitatea electrică accesibilă unui număr cât mai mare de clienți. Modelul păstrează dimensiunile și filosofia unei mașini de oraș, dar primește o caroserie cu proporții diferite, tehnologii actualizate și o platformă nouă, potrivit Dacia.

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Cum arată noua Dacia Spring 100% electrică

Designul exterior a fost modificat în profunzime. Noua Dacia Spring are o caroserie cu forme mai geometrice și mai bine definite, iar partea frontală și cea din spate sunt unite vizual de elemente negre care accentuează lățimea mașinii.

Semnătura luminoasă este inspirată de motivul grafic Dacia Link, folosit de marcă pentru a-și defini identitatea vizuală. Liniile sunt mai ferme, iar aspectul general este mai robust decât la generația precedentă.

Potrivit constructorului, noul model este cu 18 centimetri mai lat decât versiunea anterioară, o modificare care contribuie atât la aspectul exterior, cât și la spațiul disponibil în habitaclu.

Mașina va fi disponibilă în patru culori: Agave, gri Schist, negru Diamond și alb Glacier. În funcție de nivelul de echipare, clienții vor putea alege și jante de 15 sau 16 inchi.

Interior modernizat, cu ecrane digitale

Habitaclul a fost reproiectat pentru a oferi o organizare mai clară a comenzilor și o utilizare mai ușoară a funcțiilor principale. Planșa de bord are linii orizontale, menite să creeze impresia unui spațiu mai aerisit, iar materialele și accentele de culoare completează noul design.

În fața șoferului se află un instrumentar de bord digital cu ecran de 7 inchi. În centrul planșei de bord poate fi regăsit un ecran multimedia de 10,1 inchi, în funcție de versiunea de echipare.

Sistemul Media Control, disponibil pe versiunea Expression, permite gestionarea funcțiilor multimedia prin comenzile de pe volan și prin intermediul telefonului mobil. Versiunea Journey beneficiază de sistemul Media Nav Live, cu ecran central de 10,1 inchi, conectare wireless pentru Apple CarPlay și Android Auto și navigație conectată.

Dacia a păstrat și accentul pus pe caracterul practic al modelului, prin spațiile de depozitare din habitaclu și comenzile concepute pentru utilizarea de zi cu zi.

Ce motor are noua Dacia Spring electrică și ce performanțe oferă

Noua generație Spring este echipată cu un motor electric de 60 kW, echivalentul a 80 CP, care dezvoltă un cuplu maxim de 175 Nm.

Potrivit datelor comunicate de producător, mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 12,1 secunde și poate atinge o viteză maximă de 130 km/h. Aceste valori o poziționează în continuare ca o mașină electrică destinată în principal deplasărilor urbane și traseelor cotidiene.

Noul Spring utilizează platforma RG-EV, dezvoltată în cadrul Renault Group pentru vehicule electrice de dimensiuni mici. Aceasta permite integrarea noilor tehnologii electrice și contribuie la modificarea proporțiilor mașinii.

Ce autonomie are noua Dacia Spring

Bateria noului Spring are o capacitate utilă de 27,5 kWh și utilizează tehnologia LFP (litiu-fier-fosfat).

Autonomia declarată de producător ajunge la 250 de kilometri în ciclul WLTP mixt. Valoarea exactă în utilizarea reală poate varia în funcție de temperatură, stilul de condus, viteza de deplasare și utilizarea sistemelor de climatizare.

Pentru încărcare, mașina dispune standard de un încărcător de curent alternativ de 6,6 kW. În aceste condiții, încărcarea bateriei de la 15% la 80% durează aproximativ 2 ore și 55 de minute la o stație de tip wallbox de 7 kW.

Cu o priză casnică obișnuită, același interval de încărcare durează aproximativ 9 ore. Opțional, pachetul de încărcare rapidă include un încărcător de curent alternativ de 11 kW și unul de curent continuu de 50 kW. La o stație compatibilă de curent continuu, bateria poate fi încărcată de la 15% la 80% în aproximativ 28 de minute.

Cât costă noua Dacia Spring electrică

Dacia anunță un preț de pornire de sub 18.000 de euro pentru noua generație Spring. Acesta este prețul de referință comunicat de constructor pentru model, însă prețul final poate varia în funcție de țară, echipare, taxe și eventuale programe de sprijin pentru achiziția automobilelor electrice.

Prețul exact pentru piața din România, precum și tarifele pentru fiecare nivel de echipare, trebuie verificate în oferta comercială locală. Prin urmare, suma de sub 18.000 de euro trebuie privită ca reperul de preț anunțat de Dacia, nu ca un preț final confirmat pentru toate versiunile comercializate în România.

Modelul continuă strategia mărcii de a oferi automobile electrice la prețuri accesibile, cu dotările esențiale pentru utilizarea zilnică.

Noua Dacia Spring, produsă în Europa

Spre deosebire de generația precedentă, noua Dacia Spring este produsă în Europa, la uzina Renault Group din Novo Mesto, Slovenia.

Constructorul precizează că modelul a fost vândut în peste 210.000 de exemplare, în mai mult de 40 de țări, de la lansarea primei generații în 2021. Noul Spring deschide totodată o serie de modele electrice pe care Dacia intenționează să le lanseze până în 2030.

Prezentarea de la Salonul Auto de la Paris 2026 face parte din planul prin care marca își extinde oferta electrificată, păstrând accentul pe prețul accesibil și pe costurile de utilizare.

Noua Dacia Spring rămâne orientată către șoferii care au nevoie de o mașină compactă pentru oraș, dar aduce o baterie cu tehnologie actualizată, un motor de 80 CP și un interior cu mai multe funcții digitale.