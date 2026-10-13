Dacia Striker și noul Spring, vedete la Salonul Auto de la Paris 2026. Cum arată cele mai noi modele de mașini prezentate la eveniment

Salonul Auto de la Paris, 12 octombrie 2026. Sursa foto: Hepta

Salonul Auto de la Paris 2026 reunește, între 12 și 18 octombrie, cei mai importanți producători auto și o serie de premiere mondiale. Dacia se numără printre mărcile care atrag atenția, cu două modele prezentate în premieră: noua generație Spring, automobilul electric de oraș, și Striker, un crossover din segmentul C.

Vizitatorii pot descoperi la Paris și alte noutăți importante ale industriei auto, de la modele electrice și hibride până la concepte care anticipează viitoarele direcții de design și tehnologie.

Ediția din acest an se remarcă și prin prezența producătorilor chinezi. Nu mai puțin de 20 de mărci din China participă la salon, de două ori mai multe decât la ediția din 2024, pe fondul concurenței tot mai puternice de pe piața europeană.

În galeria foto, puteți vedea mașinile expuse la Salonul Auto de la Paris 2026, de la noile modele Dacia până la cele mai recente lansări și concepte prezentate de constructorii internaționali.

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Constructorii chinezi, prezență record la Salonul Auto de la Paris 2026. Mărcile care vor să cucerească piața europeană

Salonul Auto de la Paris 2026 aduce în prim-plan și expansiunea producătorilor chinezi pe piața europeană. Potrivit Agerpres, ediția din acest an se remarcă printr-o prezență record a constructorilor din China, care își promovează tot mai puternic modelele electrice și hibride, într-o piață europeană în care concurența devine tot mai intensă.

Producătorii chinezi încearcă să atragă clienții prin tehnologii moderne, dotări extinse și prețuri competitive. Participarea lor la eveniment reflectă ambiția de a câștiga cote de piață în Europa și de a concura direct cu mărcile consacrate.

Prezența numeroasă a acestor constructori evidențiază schimbările prin care trece industria auto, în special în contextul tranziției către electrificare și al competiției globale pentru dezvoltarea unor automobile mai accesibile.

Dacia, cu două premiere la Salonul Auto de la Paris 2026: noua generație Spring și crossoverul Striker

Dacia se numără printre mărcile prezente la Salonul Auto de la Paris 2026, unde atrage atenția cu două modele importante: noua generație a automobilului electric Spring și crossoverul Striker, din segmentul C.

Noul Spring marchează o etapă importantă pentru modelul electric de oraș al constructorului român, în timp ce Striker extinde prezența Dacia într-un segment superior, unde producătorul urmărește să atragă clienți interesați de automobile spațioase și versatile.

Participarea la salon oferă ocazia de a vedea mai îndeaproape cele două modele și de a le compara cu noutățile prezentate de ceilalți constructori internaționali.