MAE a finalizat reevaluarea proprietăţilor din străinătate: 205 imobile în 50 de ţări. Cât valorează şi ce anomalii a găsit Ţoiu

MAE a finalizat reevaluarea proprietăţilor din străinătate. Sursa foto: Agerpres

Ministra de Externe Oana Ţoiu a anunţat, marţi seară, că MAE a finalizat reevaluarea portofoliului imobiliar din străinătate. Statul român deţine 205 imobile răspândite în 50 de țări, cu o valoare actualizată de 4,06 miliarde de lei (aproximativ 800.000.000 de euro). De asemenea, Ţoiu spune că a găsit şi situaţii în care MAE plătea chirii în continuare pentru spaţii nefolosite, deşi, în unele cazuri, nu mai lucra nimeni acolo de 10 ani. În plus, România vrea să recupereze în instanţă şi chiriile restante de la rău-platnici.

Concluzia ministrei de Externe e că România are, în străinătate, "un patrimoniu superb, dar crunt subfinanțat, care adesea a fost neglijat în trecut".

"Am început să oprim risipa acolo unde am găsit-o pentru a putea să reinvestim acei bani în patrimoniul României din afara granițelor.

Nu risipa era însă regula ci opusul. Nu sunt prea multe resurse ci prea puține, dar tocmai de aceea trebuie să avem grijă mai mare de ele.

Avem un patrimoniu superb dar crunt subfinanțat, care adesea a fost neglijat în trecut. Şi “casa” noastră în fiecare capitală este un element de prestigiu şi reprezentare, şi le tratăm ca atare. Era nevoie de bani, timp şi grijă, dar mai ales de voință.

Am finalizat reevaluarea portofoliului imobiliar al MAE, unul dintre cele mai complexe și mai valoroase active ale statului român: 205 imobile răspândite în 50 de țări, cu o valoare actualizată de 4,06 miliarde de lei.

Este un patrimoniu construit de-a lungul deceniilor, care trebuie gestionat cu respect pentru banul public.

Acolo unde am găsit inerție și cheltuieli nejustificate, am luat decizii clare:

Stopăm plata chiriilor pentru spații nefolosite, am găsit chiar unele în care nu a mai lucrat nimeni de 10 ani.

Recuperăm banii de la rău-platnici.