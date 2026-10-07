Pariuri record pe scăderea euro pe piețele americane. Cât de mult s-ar putea deprecia moneda unică

6 minute de citit Publicat la 08:54 07 Oct 2026 Modificat la 08:54 07 Oct 2026

Moneda unică a înregistrat scăderi timp de patru săptămâni consecutive. Foto: Getty Images

Moneda euro a atins minimul ultimelor 17 luni în raport cu dolarul din cauza datoriei publice uriașe a Franței și a crizei energetice care afectează toată Europa. În Statele Unite, investitorii au plasat pariuri record că euro va continua să se deprecieze. Tensiunile de pe piețele de obligațiuni ar putea limita noi majorări ale dobânzilor de către Banca Centrală Europeană (BCE), în timp ce analiștii estimează că euro ar putea scădea până la 1,10 dolari dacă presiunile se intensifică, relatează Euronews.

La începutul acestui an, euro era una dintre cele mai populare monede în rândul investitorilor de pe piețele globale.

Investitorii se așteptau ca BCE să continue să majoreze dobânzile, în timp ce dolarul își pierdea din atractivitate, iar la sfârșitul lunii ianuarie moneda unică a urcat peste pragul de 1,20 dolari.

Nouă luni mai târziu, toată această încredere în euro nu mai există. Moneda unică a înregistrat scăderi timp de patru săptămâni consecutive, iar la începutul acestei săptămâni a ajuns la 1,116 dolari, cel mai scăzut nivel în raport cu dolarul din mai 2025.

În spatele acestui declin se află două crize care s-au suprapus: un șoc energetic pe care Europa dovedește că nu îl poate controla și lipsa unui buget de stat în Franța.

Aceste două crize au schimbat modul în care investitorii se raportează la euro și acum pariază împotriva monedei unice la un nivel fără precedent.

Așadar, de ce scade euro și cât de jos poate ajunge?

Facturile la gaze sunt din ce în ce mai mari

Prima problemă este energia, iar originea ei este în Strâmtoarea Ormuz. Transporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) prin acest canal au fost în mare parte blocate de la începutul războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie.

Europa importă cea mai mare parte a gazelor pe care le consumă, astfel că a fost nevoită să concureze pentru transporturile rămase.

Prețul de referință al gazelor naturale olandeze TTF era în jur de 73 de euro pe megawatt-oră în această săptămână. Este cu aproximativ 120% mai mare decât în urmă cu un an.

Stocurile sunt prea puține ca să reprezinte un buffer.

Rezervele europene de gaze erau pline în proporție de 71,5% la 2 octombrie, față de 82,6% cu un an înainte, iar iarna este la doar câteva săptămâni distanță.

Petrolul Brent, referința globală pentru prețul țițeiului, era tranzacționat marți în apropierea pragului de 100 de dolari pe baril. De la începutul anului, prețul a crescut cu peste 60%.

Prețurile mai mari la energie se reflectă acum în prețurile de consum.

Inflația din zona euro a crescut la 3,8% în septembrie, de la 3,2% în august, atingând cel mai ridicat nivel din septembrie 2023, potrivit Eurostat. Numai prețurile energiei au crescut cu 18,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Când inflația nu mai ajută cursul

În mod normal, inflația ridicată ajută euro. O inflație mai ridicată determină băncile centrale să majoreze dobânzile, iar dobânzile mai mari atrag investitorii care caută un randament mai bun pentru banii lor.

De această dată, această logică nu a mai funcționat.

La sfârșitul lunii septembrie, piețele anticipau aproximativ trei majorări și jumătate suplimentare ale dobânzilor BCE. Acum anticipează aproximativ două și jumătate.

Săptămâna trecută, președinta BCE Christine Lagarde a spulberat aceste așteptări. Ea a spus că majorarea costurilor de împrumut încetinește deja economia și că încă nu există semne salariile sunt majorate pentru a face față prețurilor la energie.

Lagarde a pledat pentru un răspuns prudent din partea BCE.

Enrique Díaz-Alvarez, economist-șef la Ebury, a declarat că surpriza inflaționistă din septembrie „nu a făcut nimic pentru a ajuta moneda unică”, mai ales după declarațiile lui Lagarde, „care au arătat clar că pragul pentru o majorare a dobânzii în octombrie de către Consiliul guvernatorilor este acum foarte ridicat”.

În aceste condiții, euro a rămas cu costul unei inflații ridicate, dar fără avantajul unor dobânzi mai mari.

Pentru gospodăriile și companiile europene, consecințele depășesc tranzacțiile valutare. Un euro mai slab crește costul importurilor denominate în dolari, ceea ce ar putea amplifica șocul energetic care afectează deja puterea de cumpărare.

De ce bugetul Franței afectează cursul

A doua lovitură pentru moneda euro a venit de la Paris. Investitorii cer acum mult mai mult pentru a împrumuta bani Franței decât Germaniei.

Vinerea trecută, diferența dintre costurile de împrumut pe 10 ani ale celor două țări a depășit 1,4 puncte procentuale, cel mai ridicat nivel din timpul crizei datoriilor din zona euro din 2011-2012.

Guvernatorul Băncii Franței, Emmanuel Moulin, a avertizat marți că țara riscă să fie „sugrumată de dobânzi” dacă nu își rezolvă problemele finanțelor publice.

Francesco Pesole, strateg valutar la ING, a explicat două moduri în care lipsa unui buget de stat afectează euro.

Primul este direct. Când o țară importantă din zona euro pare mai riscantă, investitorii cer un randament suplimentar pentru a deține active denominate în euro, iar unii aleg pur și simplu să dețină mai puține astfel de active.

„În condițiile în care incertitudinea fiscală este ridicată, retorica politică devine tot mai dificilă, iar scenarii de politică economică ce ar fi fost în mod normal marginale sunt acum discutate mai deschis, piața are mai mult spațiu pentru a solicita un randament mai mare”, a declarat Ken Egan, directorul pentru evaluarea creditului suveran european la KBRA.

Al doilea efect este indirect. Cu cât tensiunile de pe piețele obligațiunilor guvernamentale sunt mai mari, cu atât este mai puțin probabil ca BCE să continue să majoreze dobânzile și să amplifice aceste tensiuni.

Ana Munera, directoare pentru strategia piețelor globale la BBVA, a descris alegerea BCE drept o „dihotomie clară” între înăsprirea în continuare a politicii monetare după surpriza inflaționistă și necesitatea unei pauze pentru a calma riscurile din zona periferică a zonei euro.

„O pauză a BCE ar afecta euro din perspectiva diferențialului de dobândă, deși stabilizarea piețelor datoriilor ar readuce fluxurile de capital către monedă”, a spus ea.

Spania a adăugat un al doilea nivel de risc politic în această săptămână, după ce premierul Pedro Sánchez a convocat alegeri generale anticipate pentru 29 noiembrie.

Pariuri record împotriva euro

Cel mai evident semnal că euro nu mai este în grațiile investitorilor vine din Statele Unite, unde se pariază masiv pe faptul că moneda unică va continua să se deprecieze.

În fiecare săptămână, Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri din SUA (CFTC) publică date privind pozițiile investitorilor în raport cu euro. O poziție „short” reprezintă un pariu că moneda va scădea.

În săptămâna încheiată la 29 septembrie, traderii speculativi dețineau 301.439 de contracte short pe euro, cel mai mare număr înregistrat vreodată în datele CFTC.

Fiecare contract valorează 125.000 de euro, astfel că valoarea totală a pariurilor se ridică la aproximativ 38 de miliarde de euro.

Cât de mult va mai putea scădea euro?

Băncile sunt împărțite între cele care anticipează noi pierderi și cele care consideră că vânzările au mers prea departe.

Pesole, de la ING, crede că moneda ar putea înregistra pierderi dacă piața obligațiunilor franceze se deteriorează din nou.

„Prima de risc fiscal este încă relativ limitată, ceea ce lasă loc pentru ca EUR/USD să testeze nivelul de 1,110 sau chiar 1,100 dacă tensiunile de pe piețele de obligațiuni se intensifică”, a spus el.

Danske Bank, de asemenea, se așteaptă ca declinul să continue.

„EUR/USD a atins ținta noastră pentru 12 luni, de 1,12, mai devreme decât anticipam, dar credem că tendința descendentă va continua până în 2027”, a transmis banca.

Instituția susține că dificultățile Europei în fața prețurilor ridicate la energie lasă BCE prinsă între protejarea finanțelor publice și combaterea inflației.

Munera, de la BBVA, esteînsă mai puțin pesimistă pe termen scurt.

„Pedeapsa aplicată euro a fost prea severă, în opinia noastră, iar nivelurile încep să pară exagerate”, a spus ea. Chiar și așa, se așteaptă ca euro să se tranzacționeze mult sub maximele recente, deoarece percepția investitorilor asupra monedei „s-a deteriorat clar”.

Poziționarea masivă pe poziții short poate alimenta, de asemenea, o revenire. Veștile mai bune i-ar putea determina pe traderii care pariază împotriva euro să cumpere moneda pentru a-și închide pozițiile, accelerând orice redresare.

Un acord credibil privind bugetul Franței, calmarea piețelor de obligațiuni sau scăderea prețurilor la energie ar putea, prin urmare, întrerupe declinul.

O redresare de durată ar necesita mai mult decât marcarea profiturilor de către traderii cu poziții short: investitorii ar trebui să vadă o îmbunătățire a perspectivelor fiscale și economice ale Europei.