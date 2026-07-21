Înfrângere pentru Bolojan în instanță. Curtea de Apel a suspendat definitiv conducerea PNL aleasă la Congresul din 21 iunie

2 minute de citit Publicat la 16:24 21 Iul 2026 Modificat la 16:24 21 Iul 2026

La Congresul din 21 iunie, Ilie Bolojan a fost reales în fruntea PNL. Foto: Agerpres

Ilie Bolojan a suferit o nouă înfrângere în instanță. Curtea de Apel București a respins definitiv apelul formulat de tabăra Bolojan împotriva deciziei Tribunalului București de a suspenda hotărârea prin care a fost convocat Congresul PNL din 21 iunie, la care a fost aleasă o nouă conducere a partidului.

„Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 21.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, scrie în soluția publicată pe portalul Curții de Apel.

Decizia Curții de Apel de astăzi a vizat hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie, în baza căreia a fost convocat Congresul PNL. Tabăra Bolojan a făcut contestație după ce Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârea, dar și alegerea noii conduceri și modificarea Statutului partidului.

Avocatul taberei pro-Bolojan a argumentat că efectele hotârârii Consiliului Național din 19 iunie, prin care s-a dispus convocarea Congresului din 21 iunie, s-a consumat.

„A dispune suspendarea după înseamna a nu vorbi despre efecte viitoare, ci despre trecut. Ordonanța președințială poate avea efecte doar pentru viitor, nu poate să intervină în trecut. (...) Legea partidelor prevede că fiecare partid trebuie să aibă o structură internă de soluționare. PNL are. (...)”, a explicat avocatul Valeriu Stoica.

Însă, avocatul taberei anti-Bolojan a susținut că „hotărârea Consiliului extraordinar nu e un simplu act, e fundamental pentru tot ce a urmat”

În final, Curtea de Apel a decis că apelul formulat de tabăra Bolojan este neîntemeiat.

Așadar, instanța anulat conducerea aleasă în 21 iunie și partidul revine la vechea conducere cu patru prim-vicepreședinți. Acest lucru înseamnă că Ciprian Ciucu își reia funcția de prim-vicepreședinte, alături de Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc. Și Cătălin Predoiu era prim-vicepreședinte al PNL, dar a demisionat.

În același timp, pe rolul instanței se mai află un proces în care tabăra anti-Bolojan a cerut anularea tuturor deciziilor adoptate de partid la Congresul din 21 iunie.

Cine sunt liberalii care au deschis procesele

La Congresul din 21 iunie, Ilie Bolojan a fost reales în fruntea PNL. Dan Motreanu a intrat în noua echipă ca prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău a fost ales secretar general. Printre vicepreședinți s-au numărat Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Acțiunea în instanță a fost deschisă de 18 membri PNL care contestă conducerea lui Ilie Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

Aceștia susțin că reuniunea din 21 iunie a fost convocată și organizată în baza unor hotărâri care nu respectau Statutul partidului. În instanță, ei au cerut suspendarea alegerii noii conduceri, a modificărilor statutare și a deciziilor luate ulterior în baza lor.