România, în coada Europei la transparenţa kilometrajului real pe care îl au maşinile second-hand importate. Scenariu negru pentru 2026

România, în coada Europei la transparenţa kilometrajului real pe care îl au maşinile second-hand importate. Foto: Getty Images

România se clasează pe locul 22 din 25 de ţări, în ceea ce priveşte transparenţa datelor legate de istoricul autovehiculelor second-hand importate, reiese din cea de-a patra ediţie anuală a Indicelui de Transparenţă, prezentată marţi de platforma carVertical, într-o conferinţă de specialitate. Studiul relevă, totodată, că, anul trecut, 7,5% din totalul vehiculelor verificate aveau kilometrajul modificat - o creştere semnificativă faţă de cele 6,9% înregistrate în 2024, notează Agerpres.

Conform analizei care a analizat milioane de înregistrări de vehicule, pe plan local există o scădere a transparenţei pieţei, determinată de un "blocaj de date" în ceea ce priveşte autoturismele importate, care reprezintă peste 60% din piaţă şi au o probabilitate de 1,5 ori mai mare de a avea kilometrajul modificat.

La nivel general, România ocupă, în prezent, locul 22 din 25 de ţări studiate şi îşi consolidează poziţia printre cele mai puţin transparente.

Studiul relevă, totodată, că, anul trecut, 7,5% din totalul vehiculelor verificate aveau kilometrajul modificat - o creştere semnificativă faţă de cele 6,9% înregistrate în 2024.

În 2026, rata maşinilor cu kilometraj falsificat ar creşte

"Această tendinţă este agravată de învechirea constantă a parcului auto. Vârsta medie a vehiculelor second-hand verificate pe platformă a crescut de la 9,4 la 10,2 ani pe parcursul ultimilor ani, iar 60,7% dintre acestea au fost importate din străinătate. Istoricul daunelor rămâne, de asemenea, o problemă constantă: aproape şase din zece maşini (58,2%) având înregistrate daune anterioare, cu o valoare medie a daunelor de 16.589 lei.

Cifrele actuale, bazate pe cele mai recente date, reflectă deja o tendinţă, întrucât există puţine indicii că condiţiile de piaţă pentru cumpărători se vor îmbunătăţi în viitorul apropiat. Prognozele pentru începutul anului 2026 sugerează că rata maşinilor cu kilometraj falsificat este de aşteptat să crească în continuare până la 8,2%, ceea ce ar marca un maxim al ultimilor patru ani. Se prevede, de asemenea, că vârsta medie a vehiculelor va creşte la 10,7 ani, ceea ce indică faptul că provocările cu care se confruntă cumpărătorii români sunt pe cale să se intensifice", se menţionează în raport.

În plus, ponderea vehiculelor electrice în totalul verificărilor de istoric a crescut de peste opt ori, de la doar 0,16% în 2021 la 1,32% în 2026, tendinţă care a adus şi o schimbare semnificativă în preferinţele de brand ale cumpărătorilor. Astfel, dacă în urmă cu cinci ani, Volkswagen era cea mai populară marcă de vehicule electrice verificate (cu o pondere de 27,9%), în acest moment, ponderea sa a scăzut la doar 4,8%, în timp ce Tesla a preluat conducerea, crescând de la 24,1% la 41,8% din totalul maşinilor electrice verificate.

În acest context, rata de falsificare a kilometrajului pentru vehiculele electrice a scăzut drastic de la 8,7% - în 2021, la 1,9% - în 2026.

Potrivit sursei citate, costul mediu al daunelor pentru vehiculele electrice a crescut la aproximativ 26.477 de lei, indicând o tendinţă clară a cumpărătorilor de a opta pentru modele din segmentul premium de la branduri precum Mercedes-Benz, Audi şi BMW, care sunt mai complexe şi mai costisitoare de reparat dacă au un istoric ascuns.

Cercetarea carVertical a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor electrice achiziţionate de utilizatorii companiei în perioada ianuarie 2021 - martie 2026.

Indicele de Transparenţă a avut la bază rapoartele privind istoricul vehiculelor achiziţionate de clienţi în intervalul septembrie 2023 - august 2025. De asemenea, pentru proiecţia din 2026, datele au fost obţinute din rapoarte generate între septembrie 2025 şi martie 2026.

carVertical îşi desfăşoară activitatea în 37 de ţări şi colectează informaţii din peste o mie de baze de date globale, precum cele ale autorităţilor, registrelor naţionale/statale, instituţiilor financiare şi anunţurilor de vânzare.