Mașinile viitorului, expuse la Auto China 2026: Din peste 1.450 de vehicule, 181 sunt premiere mondiale. BYD a venit cu tot portofoliul

2 minute de citit Publicat la 12:54 27 Apr 2026 Modificat la 13:17 27 Apr 2026

Mașini expuse la Auto China 2026. Sursa foto: Hepta

Salonul Auto China 2026 de la Beijing confirmă ambițiile tot mai mari ale industriei auto chineze și presiunea crescândă asupra pieței europene, inclusiv pentru consumatorii din România, tot mai interesați de alternative accesibile și electrificate.

Evenimentul din acest an este unul record, desfășurat pentru prima dată în două locații – China International Exhibition Center și Capital International Convention and Exhibition Center – pe o suprafață totală de 380.000 de metri pătrați. Sub tema „Lead the Era, Intelligent Future”, expoziția pune accent pe electrificare și tehnologii inteligente, domenii în care producătorii chinezi câștigă rapid teren.

Peste 1.450 de vehicule sunt expuse, dintre care 181 premiere mondiale și 71 de concepte, într-o competiție intensă pentru atenția publicului internațional, potrivit Euronews.

BYD a venit cu întreg portofoliul de mărci

Producătorii chinezi domină clar evenimentul. BYD a venit cu întreg portofoliul de mărci și a pus accent pe tehnologii precum încărcarea ultra-rapidă și sisteme avansate de asistență. Chery prezintă mai multe branduri și modele noi, inclusiv variante electrice și hibride cu autonomie extinsă, la prețuri competitive. Geely mizează pe inteligență artificială și ecosisteme digitale integrate, iar Roewe a lansat o gamă dezvoltată în jurul AI.

Totodată, compania tech Xiaomi își consolidează poziția în industria auto, prezentând modele de serie și concepte futuriste, semn al convergenței dintre tehnologie și mobilitate.

Marile grupuri internaționale – BMW, Mercedes-Benz, Audi, Toyota, Volvo și Ford – rămân prezente, însă competiția cu noii jucători devine tot mai evidentă.

Unul din doi europeni ia în calcul achiziția unei mașini chinezești

Pentru Europa, inclusiv România, mesajul este clar: mașinile chineze devin o opțiune din ce în ce mai atractivă. Potrivit datelor prezentate la eveniment, unul din doi europeni ia în calcul achiziția unei mașini chinezești. În unele piețe, cota acestora a depășit deja 10%, iar pe segmentul electric reprezintă aproximativ 14%.

Estimările indică o creștere rapidă în următorii ani, până la 15–25% din piața europeană, pe fondul prețurilor competitive, dotărilor tehnologice și ritmului rapid de lansare a noilor modele. Pe termen mai lung, producătorii chinezi ar putea depăși 30% din piață, dacă reușesc să rezolve provocările legate de service, adaptare locală și reglementări.

Un alt aspect relevant este schimbarea de paradigmă: mașina nu mai este doar un mijloc de transport, ci o platformă tehnologică integrată, conectată la viața digitală a utilizatorului. Producătorii chinezi mizează puternic pe această direcție, integrând inteligență artificială, servicii și ecosisteme digitale direct în vehicule.

Auto China 2026 se deschide publicului pe 28 aprilie.