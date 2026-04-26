Principalele motive ale accidentelor cu maşini care au volanul pe dreapta. Ce nereguli au găsit poliţiştii la controale

Publicat la 12:02 26 Apr 2026 Modificat la 12:02 26 Apr 2026

Poliţia Română informează că în perioada 2020-2025, din totalul accidentelor în care au fost implicate autovehicule cu volan pe dreapta, aproximativ 84% s-au produs din cauza nerespectării normelor legale de către şoferi, notează Agerpres.

Poliţiştii rutieri au desfăşurat, la data de 20 aprilie, activităţi de control în scopul prevenirii şi combaterii abaterilor de la respectarea normelor legale privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, având în vedere dinamica accidentelor de circulaţie în care sunt implicate vehicule cu post de conducere pe partea dreaptă, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Poliţiştii rutieri au verificat 828 de autovehicule cu volan pe dreapta, dintre care 438 înmatriculate în România şi 390 în alte state.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 341 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 332 pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, iar 9 pentru nerespectarea prevederilor altor acte normative.

Dintre acestea, 14 sancţiuni contravenţionale au fost aplicate pentru deficienţe tehnice constatate. Totodată, au fost aplicate 46 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea regimului legal de viteză şi 5 pentru depăşire neregulamentară.

Au fost reţinute 24 de permise de conducere şi 34 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 6 infracţiuni la regimul rutier.