Senegalul naționalizează masivul zăcământ de gaze Yakaar-Teranga de 708 miliarde de metri cubi, după retragerea unei firme americane

2 minute de citit Publicat la 16:02 25 Apr 2026 Modificat la 16:07 25 Apr 2026

Senegalul preia controlul asupra uriașului zăcământ de gaze Yakaar-Teranga, cu rezerve estimate la 708 miliarde de metri cubi, după retragerea unei companii americane, scrie Insider Africa.

Senegalul a decis să preia controlul integral asupra proiectului strategic de gaze Yakaar-Teranga, după un acord privind retragerea companiei americane Kosmos Energy. Decizia marchează o schimbare importantă în sectorul de explorare și producție de energie al țării.

Premierul Ousmane Sonko a anunțat că acordul permite statului senegalez să preia dezvoltarea proiectului fără să plătească despăgubiri financiare către Kosmos Energy. Potrivit înțelegerii, licența de explorare va fi transferată exclusiv companiei petroliere de stat PETROSEN, printr-un ordin ministerial.

Zăcământul Yakaar-Teranga, situat în blocul offshore de mare adâncime Cayar Offshore Profond, la nord de Dakar, este unul dintre cele mai importante active de gaze ale Senegalului. Rezervele recuperabile sunt estimate la aproximativ 708 miliarde de metri cubi de gaze.

Proiectul este esențial pentru strategia Senegalului în domeniul hidrocarburilor, alături de câmpul petrolier Sangomar și proiectul de gaz natural lichefiat Greater Tortue Ahmeyim.

La summitul MSGBC Oil, Gas & Power, desfășurat la Dakar pe 10 decembrie 2025, Ministerul Energiei, Petrolului și Minelor din Senegal a prezentat abordarea sa privind proiectul Yakaar-Teranga. Într-un comunicat oficial, ministerul a precizat că strategia sa „nu implică în niciun fel naționalizarea” acestui activ.

Declarația de la acel moment reconfirma Kosmos Energy drept partener strategic și indica faptul că PETROSEN urma să preia licența la expirarea programată a acesteia, în iulie 2026, în conformitate cu prevederile contractuale existente. Ministerul a subliniat că principiile care ghidează politica Senegalului în sectorul energetic sunt continuitatea, încrederea investitorilor și respectarea acordurilor.

Totuși, această poziție oficială a fost însoțită ulterior de un limbaj politic mai ferm din partea guvernului. Într-o declarație publică separată, relatată de Reuters, ministrul Energiei, Birame Souleye Diop, a afirmat ulterior că Senegalul „vrea să naționalizeze” proiectul și să încredințeze dezvoltarea acestuia companiei PETROSEN, pentru a răspunde nevoilor interne de gaze. Declarația arată o orientare mai puternică spre controlul statului, în paralel cu calendarul formal al tranziției contractuale.

Licența pentru acest bloc fusese structurată inițial astfel încât să rămână valabilă până în iulie 2026. La acel moment, PETROSEN urma să preia controlul, conform prevederilor contractuale existente, dacă nu era convenită o altă structură de dezvoltare.

Kosmos Energy se retrage din proiect în urma acordului cu Senegalul

Kosmos Energy a confirmat retragerea din proiectul Yakaar-Teranga, în baza unui acord cu guvernul senegalez, fără nicio compensație financiară.

Acordul pune capăt, practic, participației operaționale de 90% deținute de compania americană în acest zăcământ, lăsând PETROSEN drept unic operator.

Compania indicase anterior că ar putea ieși din proiect dacă nu va fi identificat un plan de dezvoltare viabil din punct de vedere comercial sau o structură de parteneriat adecvată. Această poziție reflecta dificultățile în avansarea proiectului către deciziile finale de investiții.

Prin acest acord, unul dintre cele mai mari zăcăminte de gaze descoperite în Senegal ajunge sub controlul integral al statului, iar PETROSEN primește autoritate asupra calendarului de dezvoltare, strategiei de investiții și planurilor de valorificare.

Autoritățile consideră Yakaar-Teranga o piesă esențială pentru industrializarea viitoare a țării, pentru alimentarea pieței interne cu energie și pentru ambițiile Senegalului în domeniul exporturilor de gaz natural lichefiat, având în vedere dimensiunea zăcământului și amplasarea sa strategică offshore.

Analiștii avertizează însă că, deși un control mai mare al statului consolidează suveranitatea asupra resurselor, acesta crește și presiunea asupra capacității Senegalului de a mobiliza finanțare, expertiză tehnică și competențe de execuție pentru un proiect complex de mare adâncime.

Principala provocare pentru Senegal este acum execuția: transformarea unei resurse offshore uriașe de gaze într-o producție susținută și într-o sursă de valoare economică pe termen lung.