Noi resturi de dronă au fost găsite, duminică, în Tulcea. MApN: Perimetrul, asigurat. Au fost informate toate autoritățile competente

Ministerul Apărării Naționale a transmis, duminică, faptul că resturi de dronă au fost găsite în judeţul Tulcea, în zona dintre localitățile Luncavița și Văcăreni. "În data de 26 aprilie 2026, în urma unui apel primit prin SNUAU 112, a fost identificat un aparat de zbor fără pilot. Au fost de îndată informate toate autoritățile competente iar în prezent se desfășoară activitățile specifice în astfel de situații", au informat autorităţile.

Potrivit Armatei, perimetrul a fost securizat de membri ai Ministerului Afacerilor Interne.

"În data de 26 aprilie 2026, în urma unui apel primit prin SNUAU 112, a fost identificat un aparat de zbor fără pilot, în zona dintre localitățile Luncavița și Văcăreni, fiind dispuse măsuri imediate de asigurare a perimetrului.

Au fost de îndată informate toate autoritățile, iar în prezent se desfășoară activitățile specifice în astfel de situații.

În cauză se efectuează cercetări, în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. (1) și (2) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța", a comunicat MApN.

Drona căzută sâmbătă, în Galaţi, a fost detonată

Acest incident vine după cel de sâmbătă, atunci când o dronă rusească a căzut peste o gospodărie, în Galaţi. Acea dronă a fost detonată într-o zonă de siguranţă de lângă lacul Brateş, fiind oprită circulaţia autovehiculelor pe drumul naţional DN 26, situat în apropiere, timp de 15 minute înainte de detonarea controlată efectuată de către autorităţi.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, după ce o dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbuşit peste o casă, în Galaţi, că "incidentul subliniază necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial".