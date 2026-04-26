Dezastru în Moldova din cauza vântului puternic. Momentul în care rafalele smulg acoperișul unui bloc. Copaci căzuți pe străzi

Vremea rea face deja ravagii in Moldova. Rafale puternice de vant au smuls bucăţi din acoperişuri şi au doborât copaci. În Vrancea, 11 case sunt cuprinse de flăcări şi există riscul ca incendiul să se extindă, tocmai din cauza vântului. Un alt incendiu a izbucnit la un atelier auto și, de asemenea, e risc ca focul să se extindă din cauza rafalelor.

În mai puțin de o oră, pompierii militari au intervenit pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic în două localități din județul Botoșani:

În orașul Săveni, unde un copac rupt de vânt a căzut pe partea carosabilă, blocând circulația pe sensul de mers Săveni – Botoșani.

În municipiul Botoșani, pe strada Calea Națională, unde mai multe elemente de construcție desprinse din acoperișul unui bloc au căzut peste două autoturisme, pe partea carosabilă și pe trotuare.

Tot în Botoșani, pe strada Ion Pilat, unde o bucată de tablă a fost desprinsă de pe acoperișul unei clădiri și e risc să cadă peste trecători sau autoturisme.

Incendiu la un atelier auto. Focul riscă să se exindă din cauza vântului

Un incendiu a izbucnit, duminică, la un atelier auto, în localitatea Decebal din judeţul Satu Mare. Pompierii au informat că, din cauza vântului puternic, există risc de extindere şi recomandă populaţiei să evite zona.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, incendiul a fost anunţat duminică dimineaţă, într-un atelier auto situat în localitatea Decebal.

Întrucât atelierul cuprins de flăcări se află în apropierea zonei locuite, există risc de propagare la locuinţele din apropiere din cauza vântului puternic.

„Autorităţile recomandă locuitorilor din apropiere să evite zona până la finalizarea intervenţiei”, transmite ISU Satu Mare.

La locul incendiului au fost trimise echipaje de pompieri cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autoscară.

Un cod portocaliu va afecta duminică până la ora 18.00 județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea, unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.