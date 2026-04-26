Zeci de acoperișuri au fost smulse de vântul puternic, sunt avarii la rețeaua de energie electrică în 138 de localități

Zeci de acoperișuri au fost smulse de vântul puternic, sunt avarii la rețeaua de energie electrică în 138 de localități. Foto: IGSU

Vântul puternic a făcut ravagii, de duminică dimineaţă până după-amiază, în 56 localităţi din 14 județe, potrivit unui bilanţ transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de bucăți dintr-un acoperiș smuls de vânt, alte două persoane au ajuns în spital după ce au fost lovite de crengi. De asemenea, sunt avarii la rețeaua de electricitate în 138 de localități.

Vântul puternic a lăsat dezastru în urma lui:

Pompierii au intervenit pentru degajarea unor elemente de construcţie de la 51 imobile (38 acoperişuri de bloc, 11 acoperişuri de casă, 2 operatori economici), respectiv pentru îndepărtarea a 59 copaci şi 9 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, fiind avariate 10 autoturisme, precizează sursa citată.



De asemenea, un bărbat a murit și alte două persoane au fost rănite:

în Huşi, Vaslui: un bărbat lovit de acoperişul unui bloc dislocat de rafalele de vânt a murit;

în Târgu Frumos din Iaşi şi în Timişoara, două persoane care au fost rănite de crengi rupte de vânt au ajuns la spital;

în Furnicari, Bacău, un copac s-a prăbuşit peste un autoturism aflat în deplasare; șoferul s-a autoevacuat până la sosirea echipajelor de intervenţie. Nu a necesitat îngrijiri medicale.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, se înregistrează avarii în 138 localităţi din 6 judeţe (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui). 35.059 de consumatori nu au curent în acest moment.



În continuare, se acţionează pentru înlăturarea efectelor ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate la nivelul a 6 judeţe, a transmis IGSU.