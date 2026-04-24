Soldații ucraineni din prima linie sunt înfometați și forțați să bea apă de ploaie, se arată într-o serie de rapoarte ucrainene citate de Politico.
Statul Major General al armatei a demis un comandant și l-a retrogradat pe altul după ce au apărut online imagini cu infanteriști aflați într-o stare fizică deplorabilă. Soldații au servit în brigada a 14-a, iar cei doi ofițeri responsabili de aceștia au fost acuzați că nu au raportat situația comandamentului superior.
Rapoartele arată că soldații celui de-al doilea batalion staționați în regiunea Harkov, pe frontul de luptă de peste râul Oskil, beau apă de ploaie și leșinau de foame .
„Atacurile sistematice aeriene și cu rachete ale inamicului asupra punctelor de trecere a râului Oskil au complicat semnificativ sprijinul logistic al trupelor din jurul orașului Kupiansk. Logistica trupelor noastre de aici este asigurată de ambarcațiuni și drone grele”, a declarat Statul Major General într -un comunicat de vineri.
În timp ce comandanții brigăzii a 14-a au lucrat pentru a consolida apărarea aeriană și a proteja trupele din prima linie împotriva atacurilor cu drone, aceștia nu au reușit să comunice conducerii militare starea reală a lucrurilor de pe teren.
Statul Major General a declarat că nu este la curent cu problemele brigăzii legate de aprovizionarea cu alimente și a confirmat că a lansat o anchetă privind comportamentul comandanților. În ceea ce privește soldații afectați, „de îndată ce situația va permite, aceștia vor fi evacuați”, a asigurat Statul Major General.
Grupul Operativ Întrunit al Forțelor (JFTF) al Ucrainei, o unitate a armatei creată anul trecut pentru a conduce trupele în regiunea Harkov, a descris situația drept „o rușine oribilă pentru conducere”.
„Aceasta este o consecință a deciziilor de management pe termen lung la nivelul corpului de armată și a interacțiunii acestuia cu unitățile. În același timp, la diferite niveluri s-au auzit rapoarte conform cărora situația era organizată și controlată, ceea ce, după cum a văzut toată lumea, nu corespunde realității”, a declarat JFTF într-un comunicat de vineri.
Grupul operativ a declarat că lucrează activ pentru a rezolva problema, trimițând imediat provizii suplimentare către pozițiile brigăzii a 14-a; de asemenea, a îndemnat ceilalți comandanți de teren să nu ascundă dificultățile de comandamentul central.
„Principalul lucru este să protejăm oamenii și să avem o atitudine umană față de ei; orice altceva poate fi corectat printr-o muncă sistematică”, a declarat Grupul de lucru.
Serviciul de presă al brigăzii a 14-a a declarat că „nou-numitul comandant al brigăzii, colonelul Taras Maksimov, ia măsuri intensive pentru a corecta situația”.
„Viața și sănătatea fiecărui militar este o prioritate absolută! Comandamentul unității militare este în contact cu familiile militarilor. Situația rămâne sub controlul special al comandantului brigăzii până la rezolvarea completă”, a continuat serviciul de presă.