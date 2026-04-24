Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski

Fotografiile cu soldații ucraineni au fost postate pe Threads și au dus la demiteri în Armata Ucrainei.

Soldații ucraineni din prima linie sunt înfometați și forțați să bea apă de ploaie, se arată într-o serie de rapoarte ucrainene citate de Politico.

Statul Major General al armatei a demis un comandant și l-a retrogradat pe altul după ce au apărut online imagini cu infanteriști aflați într-o stare fizică deplorabilă. Soldații au servit în brigada a 14-a, iar cei doi ofițeri responsabili de aceștia au fost acuzați că nu au raportat situația comandamentului superior.

Rapoartele arată că soldații celui de-al doilea batalion staționați în regiunea Harkov, pe frontul de luptă de peste râul Oskil, beau apă de ploaie și leșinau de foame .

„Atacurile sistematice aeriene și cu rachete ale inamicului asupra punctelor de trecere a râului Oskil au complicat semnificativ sprijinul logistic al trupelor din jurul orașului Kupiansk. Logistica trupelor noastre de aici este asigurată de ambarcațiuni și drone grele”, a declarat Statul Major General într -un comunicat de vineri.

În timp ce comandanții brigăzii a 14-a au lucrat pentru a consolida apărarea aeriană și a proteja trupele din prima linie împotriva atacurilor cu drone, aceștia nu au reușit să comunice conducerii militare starea reală a lucrurilor de pe teren.

Statul Major General a declarat că nu este la curent cu problemele brigăzii legate de aprovizionarea cu alimente și a confirmat că a lansat o anchetă privind comportamentul comandanților. În ceea ce privește soldații afectați, „de îndată ce situația va permite, aceștia vor fi evacuați”, a asigurat Statul Major General.

Grupul Operativ Întrunit al Forțelor (JFTF) al Ucrainei, o unitate a armatei creată anul trecut pentru a conduce trupele în regiunea Harkov, a descris situația drept „o rușine oribilă pentru conducere”.

„Aceasta este o consecință a deciziilor de management pe termen lung la nivelul corpului de armată și a interacțiunii acestuia cu unitățile. În același timp, la diferite niveluri s-au auzit rapoarte conform cărora situația era organizată și controlată, ceea ce, după cum a văzut toată lumea, nu corespunde realității”, a declarat JFTF într-un comunicat de vineri.

Grupul operativ a declarat că lucrează activ pentru a rezolva problema, trimițând imediat provizii suplimentare către pozițiile brigăzii a 14-a; de asemenea, a îndemnat ceilalți comandanți de teren să nu ascundă dificultățile de comandamentul central.

„Principalul lucru este să protejăm oamenii și să avem o atitudine umană față de ei; orice altceva poate fi corectat printr-o muncă sistematică”, a declarat Grupul de lucru.

Serviciul de presă al brigăzii a 14-a a declarat că „nou-numitul comandant al brigăzii, colonelul Taras Maksimov, ia măsuri intensive pentru a corecta situația”.

„Viața și sănătatea fiecărui militar este o prioritate absolută! Comandamentul unității militare este în contact cu familiile militarilor. Situația rămâne sub controlul special al comandantului brigăzii până la rezolvarea completă”, a continuat serviciul de presă.