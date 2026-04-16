Uber va investi peste 10 miliarde de dolari în robotaxiuri

Uber vrea să investească peste 10 miliarde de dolari în dezvoltarea și achiziţia a mii de vehicule autonome renunţând parţial la modelul său tradiţional de platformă ”gig economy”, pentru a evita să fie depăşită de apariţia robotaxiurilor, relatează Financial Times.

Compania a revoluționat industria taxiurilor prin inițierea unei abordări bazate pe resurse reduse, care se baza pe șoferi care își foloseau propriile vehicule pentru a transporta pasageri.

Potrivit publicaţiei britanice, Uber încearcă să se poziţioneze ca o platformă care conectează mai mulţi operatori de robotaxiuri şi a încheiat parteneriate cu numeroşi jucători din industria vehiculelor autonome, inclusiv Baidu, Rivian şi Lucid.

Marți, producătorul de vehicule electrice Lucid a declarat că Uber a extins un acord anterior pentru a investi un total de 500 de milioane de dolari în compania cu sediul în California și a cumpăra cel puțin 35.000 de mașini ale sale, ceea ce ar putea costa grupul de ridesharing cel puțin 2 miliarde de dolari.

Potrivit estimărilor din industrie, investițiile includ peste 2,5 miliarde de dolari în participații la companii partenere și peste 7,5 miliarde de dolari pentru flote de vehicule autonome, în funcție de atingerea unor obiective de implementare.

De asemenea, compania a anunţat planuri pentru lansarea serviciilor de robotaxi în cel puţin 28 de oraşe până în 2028.

Compania încearcă să țină pasul cu cererile actuale, astfel că, în ultimii doi ani, interesul pentru taxiurile autonome a crescut puternic în ultimele luni.

După ce mai multe țări au implementat deja acest serviciu și în transportul public, progresele în inteligenţa artificială arată că sistemele autonome pot gestiona eficient traficul şi vor reduce costurile ridicate ale transportului urban.