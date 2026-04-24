Rogobete spune că relaţia cu Ilie Bolojan "s-a deteriorat" când i s-a recomandat să taie 10% din veniturile doctorilor

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că relaţia sa cu premierul Ilie Bolojan "s-a deteriorat" în momentul în care i s-a recomandat fie să taie 10% din veniturile personalului medical, fie să dea afară 10% dintre aceştia.

"N-am avut o relaţie de iubire cu premierul. Am avut o relaţie profesională care a început bine, dar care s-a deteriorat în momentul în care mi s-a cerut să tai 10% din veniturile personalului medical. A tăia contabil şi fără sens 10% din salariile personalului medical, într-un sistem în care deficitul este de aproape 40.000 de persoane, într-un sistem în care medicii sunt plătiţi pe gărzi la nivelul anului 2016, ar fi creat un haos şi o destabilizare fără precedent a sistemului de sănătate. Şi da, m-am opus, ferm şi vehement şi public şi în toate formele posibile pentru acea tăiere contabilă care mi-a fost pusă în faţă şi mi s-a recomandat că dacă nu tai 10% din veniturile doctorilor sau măcar să dăm afară 10%, astfel încât să ne închidem pe cifră.

Acolo este momentul în care relaţia politică sigur că a început să nu mai funcţioneze atât de bine. Şi dacă astăzi medicii nu au salariile tăiate, este pentru că doi oameni în momentul respectiv şi-au pus mandatul pe masă", a spus Rogobete, într-o conferinţă de presă în care şi-a prezentat bilanţul celor 10 luni de mandat.



El a afirmat că problemele de comunicare între Ministerul Sănătăţii, Parlament şi Guvern erau vizibile încă de la finalul anului trecut, scrie Agerpres.

"În noiembrie, decembrie a început această ruptură a dialogului, care evident că s-a accelerat. Odată cu lipsa dialogului, colaborarea politică a început să scadă şi (...) au început blocajele administrative. Era evident că este nevoie de o resetare", a explicat Rogobete.

Ministrul demisionar a adăugat că îşi doreşte, pe o scară de la 1 la 10, "ca democraţia din România să nu mai stea într-un singur om".