Grecia scoate șezlongurile de pe sute de plaje. Ce se schimbă pentru turiști în 2026

Grecia a declarat 251 de plaje închise oricărui tip de amenajare turistică – de la șezlonguri și umbrele de închiriat până la construcții temporare din lemn –, într-o decizie care vizează protejarea zonelor cu valoare ecologică și estetică deosebită. Multe dintre plajele vizate sunt situri marine incluse în rețeaua NATURA 2000, unde va fi aplicat un regim de protecție mai strict. Măsura face parte din strategia Atenei de limitare a dezvoltării turistice necontrolate pe litoral, în contextul presiunilor tot mai mari generate de turismul de masă și de schimbările climatice, scrie Euronews.

Ministerul grec al Mediului spune că decizia urmărește consolidarea protecției plajelor cu importanță estetică, geomorfologică și ecologică deosebită, precum și conservarea habitatelor valoroase și a speciilor de floră și faună care depind de acestea.

Totodată, a fost extinsă lista plajelor incluse în programul marin NATURA 2000, care intră acum sub un regim de protecție mai strict.

În aceste zone, concesionarea folosinței țărmului și a plajei nu este permisă, iar intervențiile sau activitățile care ar putea modifica forma naturală a acestora sau afecta negativ funcțiile lor ecologice sunt excluse.

Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de limitare a dezvoltării turistice necontrolate și de promovare a unei gestionări mai sustenabile a litoralului grecesc, într-un moment în care presiunile asupra ecosistemelor costiere se intensifică din cauza expansiunii turismului și a efectelor schimbărilor climatice.