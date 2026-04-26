Oana Ţoiu condamnă atacul de la dineul la care se afla Donald Trump: Ne bucurăm că toată lumea e în siguranţă

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Foto: Hepta

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a reacţionat, duminică, după atacul de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă, în urma căruia Donald Trump, soţia preşedintelui american, dar şi ceilalţi participanţi au fost evacuaţi de urgenţă. "Violenţa nu-şi are locul în politică", a transmis Ţoiu pe X.

Un bărbat a atacat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme, dar a fost prins şi imobilizat de agenţii Secret Service înainte ca cineva să fie rănit.

"Violenţa nu-şi are locul în politică. După ştirile îngrijorătoare din Washington, ne bucurăm că toată lumea e în siguranţă şi condamnăm atacul", a postat ministra de Externe a României, Oana Ţoiu, pe X.

Violence has no place in politics.



After the worrying news in DC we are glad everyone is safe and we condemn the attack. — Toiu Oana (@oana_toiu) April 26, 2026

Astfel, Ţoiu se alătură celorlalţi lideri politici mondiali care au transmis mesaje de susţinere pentru Donald Trump.

De exemplu, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că este „bine că președintele Trump și soția sa sunt în siguranță în urma evenimentelor recente”. „Le transmitem respectul nostru. Violența nu trebuie să fie niciodată calea”, a declarat Sheinbaum.

Iar prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că este încântat să audă că toți invitaţii şi participanţii la eveniment sunt în siguranță. „Aplaudăm munca depusă de Serviciile Secrete și ceilalţi agenţi, pentru acțiunea lor rapidă”, a spus el într-un comunicat.

Dineul va fi reprogramat

Trump spune că evenimentul va fi reprogramat pentru o dată ulterioară, adăugând că experiența a fost una traumatizantă pentru Prima Doamnă Melania Trump.

„Nu vom lăsa pe nimeni să preia controlul asupra societății noastre”, spune el.

Președintele spune că inițial nu a vrut să plece. „M-am luptat din răsputeri să rămân”, spune el. Dar i s-a spus că aşa este protocolul, să plece, deoarece nu era clar dacă a fost vorba de un atacator singuratic.