Oana Ţoiu condamnă atacul de la dineul la care se afla Donald Trump: Ne bucurăm că toată lumea e în siguranţă

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a reacţionat, duminică, după atacul de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă, în urma căruia Donald Trump, soţia preşedintelui american, dar şi ceilalţi participanţi au fost evacuaţi de urgenţă. "Violenţa nu-şi are locul în politică", a transmis Ţoiu pe X.
Un bărbat a atacat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme, dar a fost prins şi imobilizat de agenţii Secret Service înainte ca cineva să fie rănit.
"Violenţa nu-şi are locul în politică. După ştirile îngrijorătoare din Washington, ne bucurăm că toată lumea e în siguranţă şi condamnăm atacul", a postat ministra de Externe a României, Oana Ţoiu, pe X.
Violence has no place in politics.— Toiu Oana (@oana_toiu) April 26, 2026
After the worrying news in DC we are glad everyone is safe and we condemn the attack.
Astfel, Ţoiu se alătură celorlalţi lideri politici mondiali care au transmis mesaje de susţinere pentru Donald Trump.
De exemplu, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că este „bine că președintele Trump și soția sa sunt în siguranță în urma evenimentelor recente”. „Le transmitem respectul nostru. Violența nu trebuie să fie niciodată calea”, a declarat Sheinbaum.
Iar prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că este încântat să audă că toți invitaţii şi participanţii la eveniment sunt în siguranță. „Aplaudăm munca depusă de Serviciile Secrete și ceilalţi agenţi, pentru acțiunea lor rapidă”, a spus el într-un comunicat.
Dineul va fi reprogramat
Trump spune că evenimentul va fi reprogramat pentru o dată ulterioară, adăugând că experiența a fost una traumatizantă pentru Prima Doamnă Melania Trump.
„Nu vom lăsa pe nimeni să preia controlul asupra societății noastre”, spune el.
Președintele spune că inițial nu a vrut să plece. „M-am luptat din răsputeri să rămân”, spune el. Dar i s-a spus că aşa este protocolul, să plece, deoarece nu era clar dacă a fost vorba de un atacator singuratic.