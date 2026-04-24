Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus

3 minute de citit Publicat la 15:57 24 Apr 2026 Modificat la 16:04 24 Apr 2026

Un document obținut de Antena 3 CNN arată că noua lege a salarizării pregătită de Guvernul Bolojan va crește cu mult lefurile demnitarilor, în timp ce unele sporuri și beneficii ale bugetarilor ar urma să fie eliminate. Ministerul Muncii susține însă că varianta apărută în spațiul public nu este oficială.

Potrivit documentului, salariul brut al președintelui României ar urma să crească de la 24.960 de lei la 34.600 de lei (aproximativ 6.800 de euro).

Și salariul premierului ar crește, de la 26.450 de lei în prezent la 30.275 de lei brut (circa 5.947 de euro).

Majorări apar și în Parlament. Președintele Camerei Deputaților ar ajunge la un salariu brut de 30.275 de lei, față de 23.920 de lei în prezent. Vicepreședinții ar avea 27.939 de lei (de la 22.256), iar deputații ar ajunge la 23.528 de lei, față de 18.720 de lei în prezent.

Iată un rezumat esențial al noii legi a salarizării, care ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027:

Măsuri cheie

Plafonarea sporurilor: Suma totală a sporurilor, primelor și indemnizațiilor este limitată la maximum 20% din salariul de bază la nivelul fiecărei instituții (față de 30% anterior).

Ierarhie nouă: Raportul între cel mai mic și cel mai mare salariu scade de la 1:12 la 1:8.

Valoare de referință: Coeficienții se vor înmulți cu o valoare fixă de 4.325 lei (stabilită anual prin buget).

Bonusuri de performanță: Se introduc premii lunare de performanță (max. 30% din salariul de bază), dar acordate doar unui număr limitat de angajați.

Sporuri eliminate sau reduse

Indemnizația de hrană: Se elimină complet.

Sporul pentru titlul de doctor: Se elimină (va fi inclus în salariul de bază doar pentru profesori).

Sporul de confidențialitate (Justiție): Eliminat (max. 5% în prezent).

Sporul pentru condiții periculoase/vătămătoare: Eliminat (cel de 300 lei brut).

Sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică: Eliminat pentru toate categoriile (era până la 25%).

Sporul pentru condiții grele de muncă: Redus de la 15% la 5%.

Indemnizația pentru cifrul de stat (Diplomație): Eliminată.

Ce spune Ministerul Muncii

Ministerul Muncii a reacționat și a transmis că documentele apărute nu provin de la instituție și nu reprezintă o formă oficială a proiectului:

„Având în vedere informațiile vehiculate recent în spațiul public referitoare la proiectul de lege a salarizării unitare, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale atrage atenția că documentele care circulă nu provin de la instituția noastră și nu reprezintă o formă oficială. Ministerul Muncii nu a făcut public niciun proiect de act normativ privind legea salarizării unitare.

În momentul în care va exista o variantă agreată de toți decidenții politici, proiectul de lege va fi prezentat în mod transparent și supus procesului legal de consultare publică”.

Bolojan: Niciun salariu nu va scădea

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, la Europa FM la emisiunea „România în direct”, dacă bugetarii riscă să piardă bani. El a spus clar că, deși legea va schimba modul de calcul al salariilor în tot sistemul public și ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2027, veniturile acestora nu vor scădea.

El a subliniat că, per total, noua lege nu va reduce veniturile din sectorul bugetar: „Această lege nu va scădea niciun venit din sectorul bugetar, să fie clar”.

„Cei care au câștiguri mai mari decât ar fi normal, ca urmare a clasificării meseriilor și funcțiilor din sectorul public, vor rămâne la câștigurile pe care le au până vor fi ajunși din urmă de cei cărora, an de an, le vor crește veniturile, astfel încât, în următorii ani, să existe o echitate”, a explicat Bolojan.

Premierul a declarat că legea este necesară pentru accesarea fondurilor din PNRR și trebuie adoptată până în vară. „România s-a angajat, pentru a accesa fondurile din PNRR, că va veni cu o lege a salarizării unitare. Trebuie să o aprobăm în vara acestui an, pentru că de aprobarea ei în Parlament depinde accesarea a peste 700 de milioane de euro”, a spus acesta.