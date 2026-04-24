Ce se întâmplă cu sporurile bugetarilor odată cu noua lege a salarizării. Bolojan: „Nu va scădea niciun salariu, să fie clar”

După ce au apărut în presă informații că noua lege a salarizării va aduce tăieri importante de sporuri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, în direct la Europa FM, dacă bugetarii riscă să piardă bani. El a spus clar că, deși legea va schimba modul de calcul al salariilor în tot sistemul public și ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2027, veniturile acestora nu vor scădea.

Potrivit acestuia, în timp, prin diverse mecanisme - în special sporuri - unii angajați din administrație au ajuns să-și crească semnificativ salariile. „Sporurile nu au mai fost o măsură de a proteja de un anumit risc, ci de a crește salariile”.

Bolojan a precizat că a avut deja o primă analiză pe tema noii legi, împreună cu Florin Manole și Dragoș Pîslaru.

El a subliniat că, per total, noua lege nu va reduce veniturile din sectorul bugetar: „Această lege nu va scădea niciun venit din sectorul bugetar, să fie clar”.

În același timp, cei care câștigă în prezent mai mult decât ar rezulta din încadrarea corectă a funcțiilor vor rămâne temporar la același nivel: „Cei care azi au câștiguri mai mari decât s-ar cuveni ca urmare a clasifcării funcțiilor să rămână la venitul de acum până vor fi ajunși dn urmă de cei cărora le vor crește salariile an de an”.

Noua lege ar putea introduce și un sistem de bonusuri pentru performanță în sectorul public: „În proiect va exista o posibilitate să se iasă din această formulă de paușal și să existe posibilitatea pentru cei din sectorul public care au performanță să li se poată acorda bonificații la salariu așa cum se întâmplă și la privat”.

Bolojan a atras atenția însă că spațiul bugetar este limitat. „Fiecare guvern vrea să mărească salariile, fiecare angajator ar vrea să ofere un salariu cât mai mare, dar România are anul acesta total cheltuieli personal pentru angajații din sectorul public de aproximativ 166 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă puțin peste 8% din PIB. Noi, conform angajamentelor pe care le avem, nu putem să depășim acest procent. Nu pentru că nu vrem sau ne interzice cineva, nu avem”.

Cu cât vor crește salariile în sectorul public în 2027

El a explicat că eventualele creșteri salariale depind de evoluția economiei și de reformele din administrație: „Ca anul viitor să crească salariile în sectorul public, ceea ce e o necesitate fiindcă avem o plafonare, înseamnă că trebuie să îi anunțăm cinstit pe oameni cu cât va putea să crească. Dacă avem o creștere economică bună, dacă colectăm taxele, dacă reducem baza de cheltuieli, reforma în administrație a propus reducerea unor costuri, dacă am prea mulți angajați ei consumă creșterile la cei care efectiv lucrează. Noi vom putea probabil să creștem anul viitor cu câteva miliarde de euro, dar e greu de presupus că vor depăși 6-7-8% față de ce e azi în mod real. Astea sunt posibilitățile țării noastre”.

În lipsa acestor limite, spune el, România ar risca să revină la împrumuturi scumpe: „Altfel ne întoarcem la credite cu dobânzi foarte mari pe care tot cetățenii le plătesc.”

Proiectul ar urma să fie finalizat în perioada următoare: „Săptămâna viitoare vom ajunge la o formă clarificată, apoi în dezbatere publică și în final va ajunge în Parlament și sper să ajungem la o înțelegere transpartinică să nu luăm măsuri populiste.”