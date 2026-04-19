Cum vor fi calculate salariile bugetarilor. Manole: Se introduce un salariu minim de referință de 4.000 de lei brut

Bancnote românești. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat duminică seara, la Antena 3 CNN, că noua lege a salarizării va introduce un salariu minim de referință de aproximativ 4.000 de lei brut, în funcție de care vor fi calculate veniturile din sectorul public.

Ministrul a mai precizat că modificările vin după ce mai multe schimbări aduse legii salarizării în ultimii ani au dus la dezechilibre între diferite categorii de angajați.

„Niciun salariu după noile grile nu va scădea. Nu vom avea oameni care să meargă cu mai puțin bani acasă pentru că nu ăsta e scopul. Avem niște categorii care vor fi ieșit din grilă. Dar pentru ei, la fel ca la pensii, vom veni cu un articol care să spună că se păstrează suma de acum, urmând ca la creșterile următoare să fii ajuns din urmă de ceilalți”, a declarat Florin Manole.

Manole: „În 2027, oamenii vor primi salarii cu indicele pe care-l vom stabili la sfârșitul acestei săptămâni”

Ministrul Muncii a mai explicat că salariile din sectorul public vor fi stabilite în funcție de acest mecanism, iar ierarhia veniturilor va fi mult mai clară decât în prezent.

„În primul rând, pentru că se uită oameni la noi care se pot speria – nu ne referim doar la salariu, ci la venit, vom scădea anvelopa pentru sporuri, dar vom crește bazele așa încât oamenii să nu plece cu mai puțin bani. Suntem cu inflație foarte mare și să le mai și tai salariile oamenilor ar fi inacceptabil. Într-adevăr, reducem sporurile, dar păstrăm peste nivelul de 20% un nivel de cinci la sută pentru performanță, un lucru cerut și de Comisie și de bun simț și e corect.

Anticipez o lege cu niște creșteri de medii procentuale de o cifră, nu de două. Nu vreau să mă hazardez în promisiuni.

În 2027, oamenii vor primi salarii cu indicele pe care-l vom stabili la sfârșitul acestei săptămâni. După care, următoare indexare va fi până în 2028, dar vom avea creșteri în 2027, venite din reglaje. Din cauza acestor sute de modificări la legea salarizări, grilele nu mai sunt deloc așa cum le-a lăsat Olguța Vasilescu în 2017”, a mai adăugat acesta.

Potrivit ministrului, și în noua lege, Președintele va avea cel mai mare salariu din România.

„Legea încă în vigoare a salarizării spunea că președintele trebuie să aibă de 12 ori salariul minim, legea viitoare va avea o compresie mai mare, asta înseamnă că ar fi de opt ori mai mare față de salariul minim, care oricum e mult mai mare.

Acest referențial inițial cu siguranță va fi peste 4.000 de lei”, a încheiat ministrul Muncii.