Florin Manole spune că închiderea companiilor de stat și concedierile pot duce la o criză socială: „Sărăcia se propagă ca un bulgăre”

Ministrul a explicat că principalul obiectiv al autorităților ar trebui să fie evitarea unei crize sociale / FOTO: Hepta

Ministrul Muncii, Florin Manole, avertizează că închiderea unor companii de stat și a mii de firme din economie ar putea duce la o criză socială în România. „Toate sunt în lanț - inflația, scăderea puterii de cumpărare, reducerea consumului, care duce la încetinirea economiei și, mai departe, la concedieri. Sărăcia se propagă ca un bulgăre”, a explicat ministrul, duminică seara, la Antena 3 CNN.

„La ele (n.red companii de stat) aș adăuga și niște mii de firme închise, peste 7.000, dar ele reprezintă împreună același lucru - simptomele unei crize. Toate sunt în lanț - inflația, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului care presupune încetinirea activității economice, care duce la concedieri colective sau de mai mică amploare, sărăcie care se tot reproduce și se răspândește ca un bulgăre.

Ce ne dorim noi este să oprim o criză socială, pentru că scopul politicii nu este să fie liniară, ci să fie bunăstarea, ori cifrele alea arătă inversul”, a explicat Florin Manole.

Ministrul a explicat că principalul obiectiv al autorităților ar trebui să fie evitarea unei crize sociale, în condițiile în care datele economice arată că nivelul din trai din țara noastră este scăzut, la limita de sărăcie.

„Două aspecte. Unu: noi nu ne-am pronunțat împotriva coaliției, am spus că vrem să continuăm într-o coaliție pro-europeană, că nu vrem să facem coaliție cu AUR. Alții au spus că nu vor cu noi, am înțeles asta.

Dar dincolo de ce rostim fiecare, să ne uităm și la argumente. Noi am spus că situația e proastă, sunt elemente obiective și clar necontrazise de nimeni. Dincolo, care-s argumentele?

Eu nu cred că premierul s-a referit la noi, că nu-l văd în situația de a se exprima rudimentar și nepoliticos și fără bun simț. Cred că e o altă gafă, dar discuția nu e despre un om cu nume și prenume pentru că el ar reprezenta o problemă. Problema este fix dată de cifrele astea - inflație, scăderea puterii de cumpărare”, a mai declarat acesta.

Ministrul a mai atras atenția că scăderea puterii de cumpărare îi afectează în mod special pe pensionari și a susținut necesitatea unor măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

„Nu vreau să fiu avocatul lui Nazare sau al altcuiva, vreau să spun că tot ce a fost problematic a fost public - de exemplu, directiva că salariul minim trebuie să crească. A trebuit să ne luptăm public și am câștigat pe jumătate - să crească din iulie. Puterea de cumpărare a scăzut cel mai mult la pensionari. Avem nevoie de un pachet de solidaritate pentru a compensa măcar parțial. Creșterea TVA nu a fost nicio secundă ideea și nici nu a avut consensul PSD.

Am vorbit de pensionare, a trebuit să blocăm ca să găsim o soluție care cât costa pentru România, 0,04% din PIB? Pensionarii își cheltuie banii la magazine și-și cumpără medicamente, nu fac achiziții spectaculoase. Banii se rostogolesc”, a mai adăugat Florin Manole.

Declarația ministrului vine după ce joi, viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a prezentat Guvernului un raport amplu privind situația a 22 de companii de stat, document care arată un tablou financiar îngrijorător și propune măsuri drastice de reorganizare, inclusiv închideri, listări la bursă și parteneriate strategice.