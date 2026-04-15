Vor trebui să crească şi salariile în sistemul bugetar, spune ministrul Muncii. Florin Manole vorbește despre trei condiții necesare

Salariile în sistemul bugetar vor trebui să crească în baza unui mecanism bazat pe un cuantum stabilit de Ministerul Muncii şi Ministerul de Finanţe, raportat la creşterea economică, nivelul inflaţiei şi anvelopa bugetară, a declarat miercuri la Antena 3 CNN, ministrul Muncii, Florin Manole.

"Vor trebui să crească şi salariile în sistemul bugetar. Un mecanism de creştere bazat pe un cuantum pe care Ministerul Muncii şi Ministerul de Finanţe îl vor stabili raportat la, de exemplu, creşterea economică, nivelul inflaţiei, anvelopa bugetară pe care o avem şi pe care România şi-o permite pentru cheltuiala în acest domeniu", a afirmat ministrul Muncii.



Potrivit acestuia, principalele creşteri în sistemul bugetar ar trebui să fie pentru aceia cu salariile cele mai mici.



"Obiectivul principal nu a fost acela de a veni cu creşteri foarte mari. Dorinţa mea va fi ca principalele creşteri să fie în zona de bază, pentru cei care au salariile cele mai mici şi care deseori duc greul atât în sistemul de sănătate şi în sistemul de educaţie, în cazul legii salarizării.

Dacă se vor identifica situaţii, şi până acum s-au identificat puţine, în care unele dintre venituri au ieşit cu mult din grila anterioară, ele vor fi îngheţate, dar nu vor fi scăzute", a adăugat Manole.



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, pe 9 aprilie, că este important ca proiectul legii salarizării să fie adoptat în acest an, pentru a avea o "ţintă" privind modul în care se pot rezolva inechităţile în administraţie, menţionând că durata de implementare poate fi de câţiva ani.



"Pe partea de salarizare, evident că ceea ce este important de înţeles, inclusiv cu Comisia Europeană, Comisia vrea să vadă că România face această consolidare bugetară în continuare, deci discutăm de un spaţiu fiscal care va fi limitat de resursele pe care le avem la dispoziţie. Există un procent din produsul intern brut care este gândit pentru a reflecta cheltuielile de personal. Pe măsură ce PIB-ul creşte, evident, spaţiul fiscal pentru cheltuielile de personal creşte. Şi, atunci, este foarte important că noi trebuie să adoptăm proiectul de lege în acest an, să avem o ţintă de cum s-ar putea rezolva inechităţile în administraţie, cam care ar fi salariile, comparaţii între familiile ocupaţionale, cam care ar fi coeficienţii", a afirmat, recent, Pîslaru, întrebat în legătură cu faptul că adoptarea unei noi legi a salarizării este jalon în PNRR şi deficitul bugetar nu ar suporta aplicarea ei.



Potrivit calendarului, a completat Pîslaru, proiectul va fi foarte curând pus în dezbatere de către Ministerul Muncii, după discuţiile cu familiile ocupaţionale, cu Ministerul de Finanţe.