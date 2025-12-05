Bolojan a anunțat lista companiilor care vor fi listate la bursă, reorganizate sau închise. Printre ele: Metrorex, TAROM, CFR Călători

Premierul Ilie Bolojan a anunțat astăzi ce companii de stat vor fi listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise, după ce Guvernul a făcut o analiză în acest sens.

„Al treilea element pe care se cuvine să îl punctez este legat de Memorandumul privind reforma companiilor de stat. Am făcut o analiză în săptămânile trecute.”, a spus el într-o conferință de presă.

„Avem nu doar niște angajamente prin accesarea programelor europene, nu doar jaloane din PNRR, ci avem un interes legitim ca marile companii de stat să fie cât mai bine administrate și prin memorandumul care a fost aprobat astăzi, se definesc cu claritate rolurile instituțiilor care sunt implicate în așa fel încât, după parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menținute în activitate cu reformele care sunt necesare în așa fel încât să vină să fie mai competitive, să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenții tot mai mari.

De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformate sau care vor fi lichidate.

Sunt un număr de 17 companii care au fost comunicate de către ministere în acest prim pachet.

V-aș spune doar câteva nume, pentru că lista vi se va comunica imediat după ședință. Este vorba din zona de transporturi, de exemplu, sau de energie. Compania Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR Sa, societatea Electrocentrale Craiova, Electrocentrale București, Complexul Energetic Valea Jiului și așa mai departe, Iar luni dimineața vom avea o primă ședință și există responsabili pe fiecare minister, pe fiecare autoritate tutelară.

Se va colabora cu agenția care monitorizează performanța în așa fel încât, de exemplu, în cursul anului viitor să nu mai avem situația pe care am întâlnit-o anul acesta, în care bugetele erau aprobate în a doua jumătate a anului sau spre sfârșit de an, ci bugetele acestor companii să fie aprobate imediat după ce se aprobă bugetul de stat, deci în primul trimestru să fie ținte cât se poate de clare pentru responsabilii acestor companii și un parcurs clar, care să însemne măsuri fără echivoc pentru îmbunătățirea performanței acestora.”, a precizat Ilie Bolojan.