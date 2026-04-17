Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură

Jon Denton avea probleme dentare din 2020, în urma unui accident rutier FOTO: GoFundMe

Un britanic spune că și-ar dori „să poată da timpul înapoi” după ce a trecut printr-o intervenție stomatologică dezastruoasă în Turcia.

Jon Denton, tatăl a doi copii, a decis să zboare în Turcia, țară care a devenită sinonimă cu transformările miraculoase estetice și stomatologice, la începutul acestui an, pentru că intervențiile de care avea nevoie erau mult mai ieftine decât în Marea Britanie.

Însă bărbatul, șoferul de livrări, s-a trezit acum „fără niciun dinte întreg” după procedura nereușită și spune că nu mai poate nici măcar să muște dintr-o bucată moale de prăjitură, potrivit Daily Mirror.

Acum încearcă disperat să strângă bani pentru a-și repara dantura și spune că și-a pierdut complet încrederea în el, nu mai vrea să iasă din casă și se teme că problema îi va distruge familia.

Problemele dentare ale lui Jon datează din ianuarie 2020, când a fost implicat într-un accident grav de motocicletă. Paramedicii au fost nevoiți să îi scoată dinții din față pentru a-i introduce un tub de respirație pe gât, iar accidentul în sine i-a „provocat traume semnificative la dantură”.

„Am observat destul de repede după accident că dinții mei se sfărâmau și se deteriorau”, a explicat Jon. „Apoi mi s-au montat dispozitive metalice în maxilar pentru o perioadă lungă în timpul recuperării, așa că nu prea puteam să mă spăl pe dinți. Când au început să se agraveze foarte tare, am știut că am nevoie de ajutor. Dar cea mai ieftină ofertă pe care am primit-o în Anglia era între 20.000 și 30.000 de lire (aprox. 23.000 - 35.000 de euro - n.n.), ceea ce nu îmi permiteam. Dinții mi se sfărâmau când mâncam și aveam dureri constante. Dacă îmi cumpăram un burger, trebuia să-l tai bucățele ca atunci când eram mic”, a mai spus bărbatul.

Jon a spus că ajunsese să-și „acopere gura” când vorbea cu oamenii pentru a-și ascunde dinții distruși și evita să zâmbească din cauza complexelor.

Bărbatul din Hertfordshire a decis apoi să își analizeze opțiunile cu stomatologi din Turcia și a găsit o clinică cu „recenzii bune” care „nu te presa să faci o programare”.

În ianuarie anul acesta, a plătit 3.500 de lire (4.000 de euro) și a zburat în Turcia pentru tratament, iar după sosire a mai plătit încă 800 de lire. I-au fost inserate 14 implanturi dentare și susține că la clinică i s-a spus că este un „candidat potrivit” pentru acestea. A doua zi, i-au fost atașați noii dinți.

Din cauza fobiei de ace și de stomatologi, Jon a fost sedat în timpul procedurilor, petrecând șase ore pe scaun.

Potrivit unei campanii GoFundMe create pentru a-l ajuta să plătească alte tratamente, „toți dinții naturali i-au fost extrași și au fost plasate 14 implanturi în gingii, peste care au fost cimentați dinți temporari”.

Însă Jon spune că a rămas cu dureri „chinuitoare”, iar la câteva săptămâni după ce a obținut ceea ce credea că este zâmbetul visat, dinții temporari i-au căzut, după ce s-a întors în Marea Britanie.

„Când m-am întors, eram foarte fericit, dar aveam mereu dureri”, a spus Jon. „Am crezut că face parte din proces. După ce au trecut efectele calmantelor, durerea era de 9 din 10 - insuportabilă. Durerea era constantă și simțeam cum îmi pulsează gura. Dinții temporari de jos mi-au căzut. Am râs stând pe canapea și pur și simplu au căzut. A urmat o durere îngrozitoare.

Nu puteam fizic să mă spăl pe dinți pentru că mă dureau prea tare, devenise insuportabil. Mi-au spus să mă întorc acolo și că vor reatașa dinții”.

Jon a zburat din nou în Turcia pentru un control în luna martie și spera că medicul va rezolva problemele cu implanturile, însă spune că s-a trezit după procedură și a descoperit că toți dinții îi fuseseră scoși.

„Îmi amintesc că m-am trezit și nu mai era nimic, niciun dinte acolo”, a spus Jon. „În afară de cel din față, care era puțin sensibil, toți ceilalți erau solizi. Nu era nevoie să-i scoată pe toți. A fost un șoc să aflu că au fost îndepărtați toți. Câteva zile m-am izolat complet. Comparativ, eram într-o situație mai bună înainte să merg în Turcia decât sunt acum. Știu că unii oameni au mers în Turcia și au obținut rezultate extraordinare, dar nu a fost cazul meu. Este cel mai rău lucru prin care am trecut vreodată. Mi-aș dori să pot da timpul înapoi”, mai spune bărbatul.

În campania GoFundMe se mai menționează că respectiva clinică i-a spus lui Jon că „gingiile nu i s-au vindecat și că ar avea diabet și o boală”, fără a explica clar la ce se refereau.

„Când Jon s-a întors în Marea Britanie, a mers imediat la medicul de familie, care a confirmat că NU are diabet”, se mai spune în anunț.

„De asemenea, a consultat un stomatolog, care a diagnosticat o infecție severă a gingiilor. I s-a spus că antibioticele prescrise anterior nu au fost eficiente și i s-a dat un nou tratament pentru a trata corect infecția”.

Stomatologul din Turcia a îndepărtat toate implanturile pentru că, se pare, acestea au eșuat. Jon spune că i s-a oferit opțiunea de a plăti pentru proteze dentare la clinică sau de a primi o rambursare parțială de 2.700 de lire, variantă pe care a ales-o.

Campania mai menționează că medicii din Marea Britanie i-au spus ulterior că „nu avea suficient os pentru a susține implanturile” și că „nu are creastă alveolară, astfel încât protezele nu sunt potrivite pentru el”.

Jon speră să strângă bani pentru a-și permite un set complet de implanturi, „special concepute pentru persoanele cu pierdere osoasă”, pentru a-și repara în sfârșit zâmbetul.

Bărbatul, care lucrează peste 50 de ore pe săptămână pentru a economisi bani pentru tratament, a adăugat: „Dacă nu rezolv asta, îmi va distruge relația. Mă trezesc în fiecare zi într-o stare proastă și nu vreau să merg la muncă, ceea ce îmi afectează veniturile și facturile. După toată durerea prin care am trecut, trebuie să o iau de la capăt”.