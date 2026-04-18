Google începe să scaneze toate fotografiile tale odată cu lansarea noii actualizări

1 minut de citit Publicat la 19:01 18 Apr 2026 Modificat la 19:01 18 Apr 2026

Dacă funcția este activată, Google poate vedea cine apare în fotografii / Foto: Getty Images

Google introduce o actualizare importantă pentru aplicația Google Photos, care permite inteligenței artificiale să analizeze toate fotografiile utilizatorilor pentru a crea imagini personalizate. Specialiștii atrag atenția că, odată activată funcția, un volum mare de date personale, inclusiv fotografii cu familia și prietenii, sunt expuse și reprezintă un risc pentru confidențialitate.

Noua funcție, Personal Intelligence, face parte din sistemul AI Gemini, care permite utilizatorilor să opteze pentru conectarea aplicațiilor Google la Gemini.

Dacă funcția este activată, Google poate vedea cine apare în fotografii, recunoaște persoanele și chiar are o idee despre momentele importante petrecute alături de ele, potrivit Forbes.

Scopul actualizării este ca utilizatorii să nu mai piardă timp pentru a căuta manual fotografii sau să ofere descrieri detaliate, deoarece sistemul poate accesa direct informațiile din imagini, dar și din alte aplicații conectate, precum emailul sau calendarul.

„Anterior, pentru a obține un rezultat care să pară cu adevărat personal, trebuia să scrii descrieri lungi și detaliate și să încarci manual o fotografie de referință doar pentru a oferi Gemini contextul potrivit”, a transmis Google.„Nu mai este cazul”, a mai precizat Google.

„Personal Intelligence oferă Gemini o înțelegere inerentă a preferințelor tale încă de la început. Prin integrarea directă a acestui context cu Nano Banana 2, Gemini poate completa automat spațiile goale”, au mai transmis reprezentanții companiei.

Specialiștii privesc noua actualizare cu scepticism. Aceștia avertizează că multe dintre datele personale ale utilizatorilor, inclusiv fotografii cu familia și prietenii, pot fi analizate de inteligența artificială.

Google le recomandă utilizatorilor să analizeze cu atenție setările înainte de a o activa.